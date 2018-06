A pesar de las mejoras en iOS 12, sigue siendo posible “hackear” el iPhone

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Parece que los cambios introducidos por Apple con iOS 12 en cuanto a la mejora de la seguridad siguen sin ser suficiente para las compañías forenses de datos que tienes sistemas para atacar con fuerza bruta el sistema de acceso al iPhone. Y es que según revela Grayshift, una de las compañías más conocidas de sistemas de desbloqueo para los cuerpos de seguridad, ya han sido capaces de “asaltar” el código de bloqueo del un iPhone con iOS 12.

En este sentido, parece que las mejoras presentadas por Apple para su nuevo sistema operativo móvil, que incluyen una nueva característica que permite “desconectar el USB” pasado un tiempo para evitar que puedan acceder al contenido usando la fuerza bruta, no es capaz de frenar a los sistemas profesionales que utilizan compañías como Grayshift.

Un email de un experto forense de datos a VICE deja claro que la solución desarrollada por esta compañía ya ha sido capaz de sortear la seguridad extra de iOS 12, y que además, tendrá mejoras en el futuro para sortear la seguridad de una forma más eficiente:

Grayshift ha hecho grandes esfuerzos para probar su tecnología y afirmó que ya han vencido a esta característica de seguridad en la versión beta. Además, GrayKey ha incorporado capacidades futuras que comenzarán a aprovecharse a medida que pase el tiempo y se vayan implementando”.

No obstante, parece que Apple no está preocupada en este sentido, puesto que según declaraciones de la compañía a Macrumors, la implementación de este tipo de medidas en el iPhone está para proteger al usuario de otro usuarios o un hacker, pero no para truncar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad:

“En Apple, ponemos al cliente en el centro de todo lo que diseñamos. Estamos reforzando constantemente las protecciones de seguridad en todos los productos de Apple para ayudar a los clientes a defenderse contra hackers, ladrones de identidad e intrusiones en sus datos personales. Tenemos el mayor respeto por aplicación de la ley, y no diseñamos nuestras mejoras de seguridad para frustrar los esfuerzos por hacer su trabajo ” – Apple en un comunicado a MacRumors.

Sea como sea, parece que este asunto va a traer cola según vayamos viendo más betas de iOS 12 antes de su lanzamiento en otoño, pero el hecho de que en tan poco tiempo se haya “sorteado” esta nueva barrera de seguridad no pinta nada bien, en tanto los ladrones de identidad y los hackers tiene en muchas ocasiones mejores sistemas, incluso, que los cuerpos de seguridad.

Fuente