5 trucos útiles para tu móvil Huawei

Si hay algo que nos gusta hacer en Andro4all es proporcionarte los mejores trucos para que le saques todo el jugo a tu terminal. Al fin y al cabo, ya que has pagado una buena cantidad de dinero por tu móvil, que menos que extraerle hasta la última gota, ¿verdad? Si eres poseedor de un smartphone de Huawei, te interesa seguir leyendo, porque los chicos de la firma china han publicado unos vídeos bastante interesantes con cinco trucos útiles que puedes aprovechar en tu día a día.

Gracias a estos vídeos aprenderás a recortar la pantalla, hacer una captura y una captura panorámica usando los nudillos, a pagar y a hacer dividir la pantalla en dos para usar dos aplicaciones al mismo tiempo, por ejemplo. Son trucos muy sencillitos que nunca está de más conocer. Pero no le demos más vueltas, ¡vamos al lío!

Mejores trucos para tu smartphone Huawei

Recortar la pantalla con los nudillos

Imagina que estás viendo una web y quieres enviar un fragmento de lo que estás viendo, pero no la pantalla entera. Solamente tienes que tocar la pantalla con el nudillo del dedo y dibujar una forma en la pantalla. Posteriormente, podrás elegir si compartir el recorte original o pasarlo a forma cuadrada, circular o de corazón. ¡Muy útil para compartir los memes que solemos publicar en nuestra cuenta de Instagram!

Funciona con el Huawei P8, P8 Max, P9, P9 Plus, P10, P10 lite, P10 Plus, Nova, Nova Plus, Mate S, Mate 8, Mate 9, Mate 9 Porsche Design, P20, P20 lite, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS

Hacer una captura de pantalla

¿Que prefieres mandar una captura de pantalla completa? Pues supersencillo: golpea en la pantalla dos veces seguidas con el nudillo y listo, tu terminal guardará la captura y podrás compartirla a través de las apps que quieras. ¡Fácil!

Funciona con el Huawei P8, P8 Max, P9, P9 Plus, P10, P10 lite, P10 Plus, Nova, Nova Plus, Mate S, Mate 8, Mate 9, Mate 9 Porsche Design, P20, P20 lite, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS

Hacer una captura de pantalla panorámica

Si quieres hacer una captura de pantalla larga para compartir, por ejemplo, todo el contenido de una página web, simplemente debes dibujar una S con tu nudillo. El terminal irá bajando y bajando, haciendo una imagen panorámica de todo el contenido que encuentre en una web. Cuando quieras que pare, simplemente toca de nuevo en la pantalla con el dedo.

Funciona con el Huawei P9, P9 Plus, P10, P10 lite, P10 Plus, Nova, Nova Plus, Mate S, Mate 8, Mate 9, Mate 9 Porsche Design, P20, P20 lite, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS.

Dividir la pantalla para abrir dos apps a la vez

Si quieres dividir la pantalla en dos para abrir, por ejemplo, YouTube y WhatsApp a la vez, solamente debes dibujar una línea recta en la mitad del teléfono, de izquierda a derecha. La pantalla se partirá y podrás tener dos apps abiertas. Si arrastras desde la línea del medio hacia arriba o hacia abajo, ampliarás o reducirás la imagen, dándole más o menos importancia a una u otra app.

Funciona con el Huawei P9, P9 Plus, P10, P10 lite, P10 Plus, Nova, Nova Plus, Mate S, Mate 8, Mate 9, Mate 9 Porsche Design, P20, P20 lite, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS.

Pagar con tu móvil

Para configurar los pagos móviles, simplemente debes ir a los ajustes, activar el NFC y configurar una app de pago como Google Pay, Una vez lo tengas todo listo, simplemente debes acercar el móvil al TPV y pagar como si de una tarjeta contactless se tratase.

Funciona con todos los terminales que tengan NFC.

