Hace casi una semana que está disponible la actualización Windows 10 April 2018 Update, la cual incluía varias novedades interesantes para los usuarios, pero su lanzamiento oficial se vio retrasado por varias fallas cuando ya estaban por llegar a la distribución final, pero todo parece que no fue perfecto.

Según reportan varios usuarios, Windows 10 tiene muchas fallas con la actualización “April 2018 Update“ a pesar de ser la versión final de esta actualización siguen surgiendo más problemas para Microsoft que deberá solventar a la brevedad.

Esta actualización está disponible desde el pasado 30 de abril para su descarga manual a través de Windows Update y la herramienta de actualización manual, pero su despliegue automático ocurrirá hasta el 8 de mayo, por lo cual Microsoft todavía está a tiempo de corregir los problemas que a continuación te indicaremos:

Una de las primeras fallas tiene que ver con Google Chrome, pues el navegador queda congelado sin razón aparente, por lo cual no existe una solución específica, por lo cual si ocurre este evento te recomendamos utilizar otro navegador en lo que Google y Microsoft encuentran alguna solución oficial, eso sí, Microsoft Edge también podría registrar una falla similar.

Además, existen algunos otros problemas fuertes que son los siguientes:

El micrófono ya no funciona: Entra en la configuración y busca en el elemento Privacidad, si las aplicaciones pueden acceder al micrófono, indica Poder PDA.

Extensión del altavoz: Aquí parece que los ajustes se han restablecido. Para resolver el problema, busque en las propiedades de los altavoces.

El ratón reacciona con retraso: los movimientos y la aceleración del ratón son diferentes que antes. Hasta ahora, no se conoce ninguna solución para esto.

Alt-Tab: Hubo un retraso en el uso de Alt-Tab. Para solucionar el problema, desactive el Asistente de avisos en Sistema y, a continuación, Asistente de avisos.

La frecuencia de los informes: Se ha informado de que la configuración de la sección Privacidad/Diagnóstico y Retroalimentación ya no puede ser cambiado. Para algunos usuarios, aparece el mensaje “Windows Insider Program manages this option” (Windows Insider Program gestiona esta opción), aunque el dispositivo nunca se haya registrado en el programa Insider. Hasta ahora no existe una solución.

Microsoft Edge no arranca: Edge no arranca a pesar de un reset. Tanto la causa como la solución del problema se desconocen hasta ahora.

Falta el menú contextual: Algunos usuarios informan de que faltan menús contextuales en la barra de tareas. Aún no hay una solución disponible.

No hay actualizaciones activas de microcódigos: Tras los ataques de Spectre, Microsoft había lanzado versiones para las versiones 1709 y anteriores. Todavía no se sabe con exactitud hasta qué punto estas actualizaciones de microcódigos están disponibles en la versión 1803. Para estar seguro, debe utilizar la herramienta InSpectre para su revisión.

