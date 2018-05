A pesar de que no lo parece, Internet puede ser un lugar muy peligroso si no andamos con cuidado, pues al igual que pasa en el mundo no digital, no andarías por la calle dándole tus datos personales o bancarios a cualquier desconocido que te los pide, pues en Internet debemos tener mucho cuidado con estos datos, pues existen especialistas que buscan la manera de robar esta información y beneficiarse de ello, a esas personas se les conoce como crackers.

Hace poco te recomendamos cómo mantener de forma segura y privada tu conexión a Internet, y unos meses atrás te recomendamos un sitio web con el que podías ver qué tan segura era tu contraseña, por lo que hoy te dejamos algunos tips que puedes aprovechar para que no sea tan fácil que los hackers vulneren o roben tus contraseñas y así puedan acceder a toda tu información.

Comprueba la encriptación y contraseña de tu módem

Recuerdas que hace poco hicimos un tutorial de cómo cambiar la contraseña de tu módem de manera sencilla, pues este es el primer paso que debes seguir, pues si la contraseña es sencilla y la encriptación es débil, entonces es mucho más fácil que los crackers accedan a la información de tu módem, y así saber todo lo que haces en Internet, e incluso obtener información sensible.

Es muy importante que la contraseña debe ser alfanumérica y combinar mayúsculas y minúsculas, además de que es altamente recomendable que no sea la misma que usas para algún otro dispositivo o servicio.

Un claro ejemplo de una contraseña ideal sería la siguiente: uN0.C3rO

Utiliza contraseñas diferentes para cada servicio importante de Internet

Se que muchas veces es difícil crear una contraseña diferente para cada servicio o cuenta que tenemos en línea, por eso no es necesario tener una contraseña para todos ellos, salvo para los que son realmente importantes y que tienen información sensible, por ejemplo: tu cuenta de Google, de Facebook, acceso a banca en línea, cuenta de PayPal, etc.

Ahora, debido a que es vital que las contraseñas sean distintas mi recomendación es que crees una contraseña maestra que sea difícil de descifrar y que nunca olvides.

Una vez que tengas esa contraseña maestra te recomiendo usar un gestor de contraseñas, que hay varios en Android y iOS,algunos ejemplos son: LastPass, 1Password, Password Safe, Enpass Password Manager, y por supuesto mi favorito y mejor recomendación; RememBear.

Aquí podrás guardar la información de todas tus contraseñas para que no tengas que recordarlas cada vez que quieres iniciar sesión, el único requisito es que hagas una contraseña maestra que sea única y segura, y la cual utilizarás para entrar al gestor de contraseñas de tu preferencia.

Activa la autenticación de dos pasos

Muchos servicios de Internet ofrecen la autenticación en 2 pasos, ¿para qué sirve?, para que al momento de que alguien quiera entrar a tu cuenta sabiendo tu contraseña, entonces se le pida un código de verificación que normalmente te llega por SMS o llamada a tu celular, de esta forma el sistema verifica que en efecto eres tú quien está solicitando el acceso a la cuenta.

Google, Facebook, Twitter y otros servicios bancarios tienen activada la verificación en dos pasos, así que lo recomendable es tener siempre activada esta opción.

No descargues todo lo que ves en Internet

Es importante desconfiar en Internet, y esa debe ser la bandera con la que navegues por la red, así que vota descargar archivos o programas de sitios web que no sean seguros, si quieres descargar un archivo o programa utiliza sitios reconocidos para ello, y antes de hacerlo busca opiniones en Internet. Aunque lo ideal es que todos los programas que descargues de Internet provengan de sitios web oficiales para su descarga.

Respecto a los archivos, hay muchos sitios que te invitan a descargar archivos para ganar un premio o situaciones similares, sin embargo, muchos de estos archivos están contaminados por malware, así que si no quieres invertir en un antivirus, entonces usa tu sentido común.

Una de las maneras más recurrentes de robar información es a través del famoso Phishing, y ya te hemos dado varios consejos para no caer en este tipo de engaños, así que lo ideal es que nunca des información en sitios que no tienen certificados de seguridad o que te están solicitando información sensible de manera sospechosa.

Estos son algunas recomendaciones que puedes seguir para evitar que alguien robe tu información personal en un abrir y cerrar de ojos.

Fuente