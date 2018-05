Y no, no es CTLR + ALT + SUPR. Windows tiene muchos atajos de teclado, la mayoría de los más conocidos están enfocados en productividad, es decir, para hacer cosas más rápido y simplificar las tareas repetitivas.

Pero, uno que quizás no mucha gente conozca es el atajo de teclado de Windows para reiniciar tus controladores de vídeo. Si te pasa que tu ordenador se cuelga, es buena idea probar con este atajo antes de dar todo por perdido y reiniciar de forma forzada.

La combinación que funciona solo en Windows 8/8.1 y Windows 10, reinicia el subsistema de gráficos y en muchos casos puede volver tu PC a la vida en un cuelgue que parece definitivo.

Solo tienes que presionar Tecla de Windows + CTRL + Shift + B. La pantalla se pondrá negra por un instante y deberías escuchar un beep. Si tiene éxito, todo aparecerá tal y como estaba y no tendrás que reiniciar el equipo perdiendo tu trabajo porque no habías guardado.

Presionar Tecla de Windows + CTRL + Shift + B reinicia los drivers de tu tarjeta gráfica.

Es especialmente efectivo si el cuelgue ocurre cuando juegas algún videojuego o estabas trabajando con algún editor de vídeo u otro programa que utilice recursos de tu GPU. El atajo es parte integral de Windows 10, y funciona para reiniciar tanto los controladores de vídeo de Intel, NVIDIA, y AMD.

Si el atajo no hace nada en tu caso, lo más probable es que el cuelgue no esté relacionado con tu tarjeta gráfica. Ahí puedes recurrir al viejo y conocido CTRL + ALT + SUPR y ver si el sistema reacciona y te deja abrir el Administrador de tareas para matar los procesos que no respondan. Si eso no tiene éxito, no te queda más que presionar ese botón de reset o apagar de forma forzada el portátil.

