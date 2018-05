Tweet on Twitter

Desde 1995, Los Ángeles se ha convertido en la casa de los videojuegos gracias a al encuentro más importante de la industria a nivel mundial. Estamos hablando del Electronic Entertainment Expo, mejor conocido como E3, un evento en el que las grandes marcas luchan a muerte por mostrar sus más recientes apuestas en el mundo de los juegos de video.

Gracias a E3, los amantes de los videojuegos pueden contar con un espacio en el que año tras año fabricantes de consolas como Microsoft, Nintendo y Sony, y los principales creadores de juegos como EA Games, Eidos, ID Software, Ubisoft, Activision y Sega Games, entre otros, presentan sus más esperadas novedades. Pero esto no es todo pues E3 también cuenta con una sección de exhibición, donde los asistentes pueden pasar un rato entretenido jugando diferentes títulos de cientos de desarrolladores.

Las cifras de E3 en 2017

Para tener una idea de la importancia de este evento, es importante tener en cuenta algunas cifras que se han generado en los últimos años. Por ejemplo, se dice que la semana del E3 genera cerca de 40 millones de ingresos para la ciudad de Los Ángeles, y que en 2017 hubo más de 100 expositores involucrados en la zona de juegos sociales y para móviles, sin contar a las 79 nuevas compañías que estuvieron presentes en el evento de videojuegos hace un año.

Adicional a esto, en 2017 el evento contó con la presencia de 15.000 visitantes, que pudieron interactuar con algunas de las leyendas de la industria en el E3 Coliseum. Además, en ese año se mostraron más de 2.300 productos nuevos.

Además, aunque la feria de videojuegos más grande del mundo es famosa por su magnitud y sus dimensiones colosales, quizás uno de los aspectos más fascinantes es la gente que asiste al evento. Lo anterior lo menciono porque en E3 no están solamente ‘geeks’ disfrazados, mujeres esbeltas y estatuas gigantes, pues incluso asisten famosos, atletas profesionales y, por supuesto, leyendas de la industria, como Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario, Donkey Kong y The Legend of Zelda, entre otras franquicias legendarias de Nintendo.

Este año, E3 se celebrará en el mismo Centro de Convenciones de Los Ángeles del 12 al 14 de junio y al igual que todos los años contará con la presencia de importantes marcas como Microsoft, Sony, EA y Nintendo, así como con la presencia de grandes personajes de la industria de los videojuegos. Es importante tener en cuenta que este año Xbox asistirá al evento pero lo hará desde el Microsoft Theater, que está ubicado muy cerca al Centro de Convenciones. La razón de esta decisión está relacionada a la intención de la marca por ofrecer una mayor experiencia de inmersión a los asistentes que estén interesados en las novedades que Xbox presentará este año.

