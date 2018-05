Tweet on Twitter

De manera sorpresiva, Nintendo ha anunciado el regreso de la NES Mini al mercado después de su exitoso lanzamiento el año pasado, donde el limitado stock se agotó en muy poco tiempo en los mercados donde se puso a la venta.

No debemos olvidar que para Nintendo la NES Mini fue una consola que sirvió para calmar las ansias de los que esperaban la Nintendo Switch, sin embargo, al ver el éxito de ventas decidió ponerla de vuelta en el mercado.

Por esta razón, Nintendo ha mencionado que será el próximo 29 de junio cuando la NES Mini se vuelva a poner a la venta en los Estados Unidos, Europa y otros mercados del mundo.

En el caso de México, recordemos que algunas tiendas departamentales contaron con la consola, pero prácticamente se agotó el primer día de venta, mientras que Amazon era otro de los comercios donde podía comprarse con más facilidad, aunque el stock también fue sumamente limitado.

La NES Mini llegará con 20 juegos clásicos de NES entre los que se encuentran títulos de sagas como Mario Bros, Castlevania, The Legend of Zelda. Metroid, etc.

