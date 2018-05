En estos días, plagados de bots y malos memes en otras redes sociales, Instagram se ha venido a convertir en una suerte de oasis para los usuarios que sólo quieren ver contenidos amigables.

La plataforma pasa por un momento positivo lleno de constantes innovaciones. Pero para sorpresa de muchos están a punto de liberar un nuevo complemento; denominado Usage Insights (Estadísticas de Uso), que puede resultar útil y divertido para muchos.

Tal como su nombre lo indica, la nueva función recopilaría información sobre el tiempo dedicado a navegar por la aplicación de Instagram; y será accesible para cada usuario.

Esto parece alinearse a la reciente filosofía de otras compañías, como Google, que han liberado esta clase de indicadores; para ayudar a las personas a equilibrar más su salud, su interacción con el mundo real y el tiempo invertido a mirar una pantalla.

Lo interesante de esto es que todo empezó como un rumor; luego de que alguien estudiara a fondo el código fuente de la app, para encontrar rastros de esta función.

El ruido generado en la red fue suficiente para que el propio CEO de Instagram, Kevin Systrom, hablara sobre el tema. Confirmando al final que Usage Insights pronto será liberada:

It's true. RT @TechCrunch : Code buried in Instagram’s Android app reveals a “Usage Insights” feature that will show users their “time spent” https://t.co/1Lt3DgIFEj

We're building tools that will help the IG community know more about the time they spend on Instagram – any time should be positive and intentional.

— Kevin S. (@kevin) May 16, 2018