Tweet on Twitter

Share on Facebook

A pesar de que permitió el robo de datos de millones de usuarios por un “error” en sus políticas de seguridad, Facebook no ha sufrido mucho. De hecho, hace unos días anunciaron que, a pesar de que muchos – incluyendo a Elon Musk – juraron que borrarían sus perfiles, miles de cuentas nuevas acababan de ser creadas en la plataforma y, con eso, que la era de Facebook estaba lejos de terminar.

A raíz del escándalo, el equipo de Zuckerberg tuvo que ponerse a trabajar casi a marchas forzadas para arreglar todos sus problemas en el tema de la privacidad, y también para ofrecerle a sus usuarios algunas actualizaciones y nuevas opciones que no solo los ayudaran a sentirse más seguros y protegidos, sino que también los convencieran de que mantener su perfil activo era una buena decisión.

En el mundo de la tecnología, el que no avanza se muere (recuerda a Vine… y pronto Snapchat), y como Zuckerberg lo sabe muy bien, acaba de presentar una serie de nuevas características que van a llegar a la plataforma para brindarle a los usuarios una mejor experiencia.

Durante el F8, la conferencia anual de desarrolladores, Zuckerberg dijo muchas cosas y todo parece indicar que tiene a Tinder, y a las demás apps de cintas en la mira.

El fundador de la red social, y protagonista de uno de los mejores memes de los últimos tiempos, anunció un nuevo servicio llamado “Dating” (Citas) que va a existir dentro de la misma plataforma. Este servicio va a permitir a los usuarios crear un perfil separado a su perfil público, con el objetivo de buscar “conexiones románticas” sin que sus amigos, conocidos, o la tía loca que se la pasa subiendo “recuerdos” de la infancia puedan ver sus interacciones.

En esta aplicación solo vas a poder enviar texto, nada de dick pics o links extraños, y se asegura de que los amigos que ya tienes en Facebook no te vayan a aparecer como posibles candidatos para hacer un match.

Pero eso no es todo, Zuckerberg también compartió un primer vistazo a los lentes Oculus Go, su experimento “accesible” de realidad virtual, con los que puedes ver contenido de Netflix y Hulu, o ver conciertos y eventos deportivos. En cuanto a Instagram, ahora vas a poder compartir tus playlists de Spotify a través de las Stories, subir material directamente a la app de Go Pro a tu perfil y próximamente más apps de otras compañías también van a estar integradas.

Uno de los anuncios más interesantes fue el de WhatsApp, Zuckerberg comentó que la posibilidad de hacer video llamadas a través de Instagram ya va a ser una realidad y WhatsApp, que ya tenía esa opción, ahora va a permitirte hacer llamadas a más de una persona a la vez. En cuanto a Messenger, que es una de las herramientas favoritas de las empresas, Facebook rediseñó la aplicación para mejorar las interacciones, incluso va a poder ser integrado en los sitios oficiales de empresas y negocios, “colarse” a la tecnología de realidad virtual, y ofrecer traducciones ingles/español, con más idiomas llegando próximamente, en tiempo real.

En cuestión de privacidad, que para muchos era el tema más importante, Zuckerbegr presentó una característica que permite a los usuarios borrar su historial de búsquedas y dijo que Facebook está comprometido con acabar con las “fake news” y las cuentas falsas, el problema es que no explicó exactamente cómo planean hacerlo.

Muchos cambios están por llegar a la plataforma, y es más que probable que no sean los últimos.

Fuente