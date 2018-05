Tweet on Twitter

Share on Facebook

Desde el día de hoy, el buscador de Google muestra ofertas de trabajo en los propios resultados de búsqueda.

La información, recopilada de portales como LinkedIn, Jobrápido, Adecco y Jobatus, se muestra en un sencillo listado dentro de los propios resultados de búsqueda.En él se pueden establecer parámetros como la localización, la fecha de publicación de la oferta o las empresas involucradas.

Este nuevo buscador de ofertas de empleo también nos ofrece, si así lo indicamos, trabajos ofertados en el extranjero. Eso sí, por el momento solo es capaz de mostrar ofertas publicadas en Estados Unidos, Argentina, Chile, México, Brasil, Colombia, Nigeria, Kenia y Sudáfrica.

Google invade un nuevo sector

La nueva funcionalidad no compite de forma directa con portales de empleo como Infojobs. Google solo actúa como agregador, no como plataforma de publicación. Los usuarios, por lo tanto, tendrán que seguir accediendo a páginas web individuales (como LinkedIn o Adecco) para conocer más detalles sobre una oferta de trabajo en particular.

No obstante, al interponerse como mediador, la entrada de Google en este sector sí altera sensiblemente las normas del juego y los modelos de negocio de las principales plataformas de búsqueda de empleo. Además, no sería muy descabellado que la empresa norteamericana, en un futuro no muy lejano, pivote para convertirse en una plataforma de publicación de ofertas —algo que sí haría muchísimo daño a históricas empresas como Infojobs—.

Fuente