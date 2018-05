Hoy en día una de las grandes batallas entre los fabricantes de gama alta es la pantalla, no solo por la resolución, ángulos de visión y calidad, sino por lo bien que pueda aprovechar el frontal del equipo, y es que con las nuevas pantallas “borderless” o con bordes mínimos (también llamada sin bordes) los fabricantes buscan la manera de ofrecer una pantalla con los marcos más pequeños del mercado.

Al día de hoy el Essential Phone es uno de los mejores smartphones en este aspecto, sin embargo, le pelean de cerca el iPhone X, Galaxy S9 e incluso el Huawei P20 Pro, aunque parece que Lenovo va a dar un golpe sobre la mesa a todos estos fabricantes.

Y es que ha sido el propio Chang Cheng, directivo de la compañía, quien mostró en Weibo una imagen del supuesto Lenovo Z5, dejando claro que no se trataba de un prototipo más, sino de un diseño final para su nuevo smartphone de gama alta.

La imagen es sorprendente, tanto que podría considerarse como un diseño futurista que no verá la luz sino hasta dentro de un par de años, sin embargo, según menciona Benjamin Geskin, el teléfono podría ser presentado el próximo mes en China.

Lenovo Z5 – no notch, no chin. 95% screen-to-body ratio. Coming this June.

Lenovo VP Chang Cheng's post claims that "four technological breakthroughs" and "18 patented technologies" were made for the phone. pic.twitter.com/5zzKtpL5fD

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) May 12, 2018