Parece que este año podríamos conocer la renovación del iPhone “económico”, o también conocido como iPhone SE 2 o SE 2018, pues diversos rumores y filtraciones apuntan a que será en la WWDC de junio cuando Apple presente la nueva generación de este iPhone.

Sin embargo, de entre tantos rumores y filtraciones hay dos posibles diseños que llaman la atención, pues por un lado tenemos aquellos que mencionan que el iPhone SE 2018 tendrá notch, lo que indica que no habrá Touch ID, sino FaceID, además de una pantalla “borderless”.

Por otra parte, tenemos las imágenes que apuntan a que este iPhone será prácticamente igual que el primer modelo, con la diferencia de que ahora tendrá cuerpo de cristal y carga inalámbrica, algo que suena mucho más lógico si pensamos que este iPhone es el modelo “económico” de Apple, así que colocar los sensores del Face ID aumentaría notablemente su precio, aunque la ventaja es que probablemente no incluya una pantalla OLED.

iPhone SE 2 render with iPhone X-style display now shown off from all sides, according to case maker https://t.co/ggnxIqRkeq by @michaelpotuck pic.twitter.com/njGD7fUaL9 — 9to5Mac  (@9to5mac) May 11, 2018

¿Con notch o sin notch?

Como ya mencioné, hay muchos que apuestan por uno u otro diseño, pero la verdad es que no hay nada claro hasta el día de hoy. Es verdad que el notch es un sello característico de Apple, pero no debemos olvidar que la compañía ha mencionado que es muy probable que elimine esta característica más adelante, sobre todo cuando se pueda incluir debajo de la pantalla, o los componentes del Face ID puedan ocupar mucho menos espacio.

iPhone SE (2018) new leaks reveal new design and smaller size! via https://t.co/FWbWb3LOx3 pic.twitter.com/GTqJvlzwAY — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) May 10, 2018

Por otro lado, Apple no puede lanzar un iPhone SE 2 con un precio tan alto, pues unos meses después serán lanzados supuestamente 3 nuevos iPhone, uno de ellos también “económico” que supuestamente tendrá una pantalla LCD y Face ID, así que Apple tal vez esté pensando en lanzar un iPhone más compacto y todavía más económico junto con Touch ID para todos aquellos que aún buscan esta tecnología.

Ahora, si nos ponemos a mirar las filtraciones sobre este teléfono, han salido más fotografías y videos del iPhone SE 2018 con Touch ID, cuerpo cristal y sin notch, mientras que las “evidencias” de este teléfono con Face ID y notch solamente son renders fabricados con base en los rumores.

New iPhone (probably SE2) coming soon – code name: Jaguar

Glass Case, Wireless Charging, In Mass Production already. pic.twitter.com/vhcq71VPxJ — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) April 21, 2018

Quedan tan solo unas cuantas semanas más para conocer este supuesto iPhone SE 2018, y donde por supuesto te llevaremos todos los detalles de este nuevo dispositivo.

¿Crees que el iPhone SE 2 tenga notch y Face ID?

