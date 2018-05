Tweet on Twitter

Hace un mes se lanzó una versión de Google Chrome que silenciaba por defecto los videos en los sitios web. Y ahora dicha función ha sido revocada.

El problema radica en que eso de silenciar sitios puede ser muy útil si se trata de videos molestos, pero no tan útil cuando también silencia otro tipo de contenido. En el sitio de Chromium hay bastantes quejas al respecto; un desarrollador en particular indicó que “la medida de silenciar el audio afecta a un proyecto educativo”, la que se suma a otras puntualizaciones de corte similar.

Por ende, desde Google explican que la medida original se vuelve atrás y que será reintroducida en octubre con la versión 70 de Chrome. Esto, con el fin de que los desarrolladores tengan tiempo de actualizar su código.

Aún así, no todos quedaron contentos. “Retrasar la activación de esta medida no resuelve ninguno de los problemas antes mencionados” porque “estos cambios no van con el espíritu de una web libre y abierta ya que Google controla la fórmula que decide cuales sitios serán afectados y cuales no”.

Lo cierto es que la nueva actualización de Chrome en todas las plataformas ya no silencia los sitios web por defecto y más allá de los anuncios de Google para el futuro, es probable que la discusión siga adelante.

