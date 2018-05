YouTube es la plataforma de videos en streaming más grande y utilizada del mundo, aquí podemos encontrar contenido para todos los gustos y necesidades, además de que alberga el catálogo de videos musicales más grande de Internet.

Por esta y otras razones es común que muchos tengamos una adicción a YouTube, y pasamos mucho tiempo pegados a la plataforma viendo video tras video. En mi caso, no puedo ir a dormir si primero no veo durante unos 15 o 30 minutos videos que me gustan en la plataforma, es como una especie de ritual para dormir, de otra forma me siento intranquilo.

Bueno, pues Google sabe que como yo hay millones de usuarios en el mundo, y seguro que unos con casos más fuertes que otros. Quizá por esta razón la compañía presentó Dashboard, su herramienta para que nos demos cuenta el tiempo que usamos cada aplicación, y otro tipo de datos de uso, pero lo que me llamó la atención fue que tanto Android como YouTube ahora contarían con un modo para temporizar el uso de las aplicaciones (en el caso de Android P) y el servicio (en el caso de YouTube).

Bueno, pues en el caso de Android esta función llegará con Android P, pero con YouTube la característica ya está disponible con la más reciente actualización, por lo que podremos pausar el servicio de vez en cuando para tomarnos un respiro y hacer otras actividades, de preferencia no con el celular.

Esta opción será de gran ayuda para todos aquellos que comienzan a ver YouTube queriendo ver un solo video y terminan viendo contenido por horas (como también me ha pasado), así que si quieres probar esta nueva función sigue estos pasos:

Como lo mencioné anteriormente, asegúrate de tener la última versión de la aplicación, la cual es 13.17.55.

Después de eso tenemos que ir a la configuración de la aplicación.

Seleccionamos la opción “General”

La primera opción dice “Recordarme hacer una pausa”. Aquí es donde tenemos que entrar.

Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tiempo en el que queremos que YouTube nos diga que debemos parar.

Listo, cada que pase el tiempo seleccionado la aplicación nos dirá que es momento de tomar una pausa.

Esta es una buena idea, y también depende de cada usuario hacer caso, pues una vez que la pausa se activa el video se detiene, y tú puedes escoger si dejar de ver YouTube, o bien, ignorar la advertencia, pero aquí es cuando debe entrar tu fuerza de voluntad.

A muchos les podrá parecer algo simple y sin muchas ventajas, pero para los que muchas veces perdemos la noción del tiempo en YouTube, entonces esto es una gran herramienta.

Fuente