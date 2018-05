Tweet on Twitter

Buenas noticias para los amantes de Apple. Resulta que si tienen un iPhone 7 o un iPhone 7 Plus; y han notado que ya no funciona el micrófono del smartphone al hacer llamadas telefónicas, no es que su teléfono esté roto por culpa de ustedes. Es que Tim Cook y compañía lo han fastidiado.

Resulta que los amigos de MacRumors han conseguido un documento interno, distribuido exclusivamente entre proveedores, distribuidores y centros de servicio autorizados por Apple.

En el comunicado se detalla el procedimiento a seguir con los clientes, dueños de un iPhone 7 o iPhone 7 Plus; que pueden toparse con la sorpresa de que el botón de altavoz de su pantalla está deshabilitado en color gris durante las llamadas telefónicas.

En paralelo, este fallo evita que funcione el micrófono del terminal, por lo que es imposible hablar y se escuchados del otro lado de la línea.

Para resolverlo se instruye al personal de Apple a que desactive los accesorios Bluetooth conectados al iPhone. Así como realizar un diagnóstico de audio con su software especializado.

Si el análisis arroja un error en el sistema entonces el aparato tiene que pasar por un proceso completo de reparación.

Esto se debería, a un fallo en iOS 11.3 y versiones posteriores, que por un bug delicado inhabilita el micrófono de terminales iPhone 7 y iPhone 7 Plus únicamente.

Hasta la fecha la compañía no ha declarado nada oficialmente sobre este error. Aunque ya esté bien documentado el caso.

Esta comunicado puede ser considerado como la primera ocasión en la que Apple alude indirectamente a este problema.

Fuente