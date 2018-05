Tweet on Twitter

Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más populares de la actualidad, pues cuenta con millones de usuarios activos que utilizan esta herramienta para comunicarse, además de que es también uno de los principales servicios de correo electrónico para empresas a través de G Suite.

Bueno, pues para todos esos millones de usuarios de Gmail que quieran aprender un par de trucos para dominar este servicio hemos preparado un par de cosas interesantes que no se pueden perder.

Antes de comenzar es importante mencionar que la mayoría de estos trucos funcionan únicamente con la nueva interfaz de Gmail que se estrenó hace un par de semanas, por lo que si no sabes cómo puedes activarla, aquí te decimos paso a paso lo que debes hacer.

Envía correos más seguros con el nuevo Modo confidencial

Si quieres añadir más seguridad a tus correos electrónicos cuando tengas que mandar información personal o importante, entonces puedes usar la función de Modo confidencial, con la cual podemos colocar una clave a los correos para asegurarnos que solo el remitente puede acceder a ella pidiendo a Google que envíe un SMS con la contraseña para entrar.

Por otra parte, el contenido no se puede descargar, copiar o reenviar, aunque el problema aquí será que si estamos mandando un documento de texto con algunos comentarios, o una hoja de excel, entonces no podremos descargarla para ver el contenido como se debe, aunque lo lógico es que esta opción se use para enviar documentos, fotografías o información realmente importante y confidencial.

Para usar esta función tenemos que hacer lo siguiente:

Primero, tenemos que empezar por redactar un nuevo correo electrónico, y en la parte inferior derecha veremos el ícono de un candado con un reloj, el cual sirve para activar el Modo Confidencial en nuestro correo.

Una vez activado nos pedirá que establezcamos algunos límites de seguridad, como por ejemplo el tiempo que el o los remitentes podrán ver el contenido del correo, o bien, si requerirán de una contraseña para poder visualizar el contenido del correo.

Después de establecer las opciones de seguridad enviamos el correo y el remitente solo podrá abrirlo si tiene activada la nueva interfaz de Gmail, y no podrá hacerlo con otros clientes de correo (ni siquiera con Inbox), pues le pedirá que abra el correo en Gmail.

Con el Modo Confidencial el remitente no podrá reenviar el correo electrónico, ni copiar o descargar el contenido o el de los archivos adjuntos en correo electrónico.

Los usuarios podrán activar o desactivar los límites de seguridad antes establecidos sin problema alguno.

Deshacer envio

Seguramente te ha pasado más de una vez que después de enviar un correo electrónico te das cuenta que está mal escrito, tiene un archivo adjunto incorrecto o se lo mandaste a la persona equivocada, sin embargo, después de presionar el botón de enviar ya no hay mucho que hacer, o mejor dicho, no había mucho que hacer.

Y es que puedes deshacer el envío de correos electrónicos después de haberlos enviado, de esta manera el destinatario no recibirá el mensaje si así lo decides.

Para usar esta opción hay que hacer lo siguiente:

Vamos a la configuración de Gmail.

En la pestaña de “General” nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la opción de “Deshacer el envío”

Aquí tendremos que seleccionar el tiempo que queremos tener para poder eliminar el envío. Mi recomendación es que sean 30 segundos.

Modo sin conexión

Otra de las cosas que nos gustaron del nuevo Gmail es que ahora todos los usuarios pueden utilizar el nuevo Modo sin conexión de manera sencilla, por lo que podrán leer e incluso redactar correos electrónicos aunque no tengan conexión a Internet, aunque en el caso de querer enviar un email, este se enviará de forma automática en cuanto se detecte una conexión a Internet.

Para activar el Modo sin conexión debemos seguir estos pasos:

Ve a la configuración de Gmail, la cual encontrarás al presionar sobre el ícono de engrane en la parte superior derecha.

En la parte de arriba verás diferentes opciones, y casi al final está la opción “Sin conexión”.

Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el correo sin conexión.

Posteriormente hay que hacer los ajustes con base en lo que necesitamos, por ejemplo, si queremos o no descargar los archivos adjuntos sin conexión o los días anteriores de los que deseamos hacer la sincronización de emails.

Por último, tenemos que escoger qué sucederá con esta información al cerrar sesión en Gmail, y recuerda que lo mejor es quitar los datos de la computadora si se trata de una máquina compartida.

Presionamos en “Guardar cambios” y listo.

Ahora sí podremos usar Gmail sin necesidad de tener conexión a Internet.

Organiza mejor tu bandeja de entrada y gestiona tus etiquetas

Una de las ventajas de Gmail es que cualquier usuario puede configurar la bandeja de entrada a su gusto para ver primero lo que cada uno considera importante, además, siempre podemos utilizar etiquetas para gestionar mejor los correos electrónicos que nos llegan.

Para controlar lo que vemos en la bandeja de recibidos debemos seguir los siguientes pasos:

Seleccionamos el ícono de engranaje de la parte superior derecha.

Presionamos sobre “Configurar Recibidos”.

Aquí podremos seleccionar las pestañas que queremos habilitar para ver el contenido de correos que Gmail clasifica de manera inteligente, como por ejemplo “Promociones”, “Social”, “Notificaciones”, etc.

Presionamos en “Guardar” y listo.

Respecto a las etiquetas, estas nos serán de gran ayuda para organizar mejor los correos electrónicos y encontrarlos con facilidad, por ejemplo, si de tu carpeta de promociones, te interesa “archivar” los de Facebook, entonces puedes crear una etiqueta con este nombre y añadir todos los correos del mismo remitente a esta etiqueta, de esta manera tendrás en un solo lugar todos los correos de Facebook o algún otro tema que te interesan.

Para crear una etiqueta basta con abrir el correo electrónico de tu interés, y seleccionar la opción de “Etiquetas” en la parte superior derecha. Posteriormente creamos una etiqueta y listo.

Podemos agregar el mismo remitente a varias etiquetas y cambiar o eliminar etiquetas cuantas veces queramos.

Bloquea los remitentes molestos o invasivos

Muchas veces cuando recibimos un correo electrónico con publicidad o cuando el contenido nos incomoda, podemos bloquearlo para que todos sus emails se vayan directo al Spam. Esta es una opción que Google activa por defecto para algunas cuentas de correo, pero si detectas alguna que te moleste puedes aplicar esta restricción.

Para bloquear un usuario basta con abrir uno de los correos electrónicos que te ha mandado, posteriormente seleccionamos sobre los 3 puntos verticales de la parte derecha, y presionamos la opción de bloquear usuario.

Con eso será suficiente para que no vuelvan a molestarnos. Recuerda que también puedes desbloquear usuarios cuantas veces quieras.

