Android es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo, pues actualmente podemos encontrarlo en millones de dispositivos de diferentes marcas, y aunque muchos fabricantes realizan algunas modificaciones a la interfaz, muchas opciones y funciones se pueden utilizar en la mayoría de los equipos con Android.

Pero a pesar de ser un sistema operativo tan popular, la realidad es que muchas personas aún desconocen varios trucos y secretos realmente interesantes y que cualquier usuario debe aprender a dominar, por esta razón te dejamos 5 trucos básicos e imprescindibles para Android.

Es importante mencionar que los pasos se han redactado con base en los ajustes de Android 8.1 (Oreo) de un Nexus 6P, por lo que algunos nombres de funciones o rutas pueden variar un poco dependiendo el dispositivo.

Cómo activar el ahorro de datos

Esta es una de mis funciones favoritas, y es ideal para todos aquellos que cuentan con un paquete de datos reducido, o bien, para los que no quieren desperdiciar los megas de su paquete.

Para activar esta función tenemos que hacer lo siguiente:

Vamos a los ajustes.

Presionamos sobre “Internet y redes”.

Seleccionamos la opción de “Uso de datos”.

Posteriormente veremos nuestro consumo de Internet en el último periodo y más abajo tenemos la opción de “Ahorro de datos”.

Una vez activado el ahorro de datos el equipo evitará que algunas aplicaciones envíen y reciban datos en segundo plano.

Si quieres modificar las aplicaciones que pueden enviar y recibir datos en segundo plano podemos hacerlo en la opción de “Datos sin restricciones”.

Te recomendamos usar esta opción cuando tengas pocos datos, o bien, si quieres ser especialmente cuidadoso con los megas de tu paquete.

Utiliza el modo de Ahorro de batería

Si ahorrar datos es importante, ahorrar batería es también vital para muchos usuarios, sobre todo cuando requieren de su teléfono para alguna emergencia o trabajo, así que sigue estos pasos para cuidar lo más que puedas la pila de tu smartphone Android.

Vamos a los ajustes.

Buscamos la opción de “Batería”.

Ahí veremos información sobre el tiempo restante de vida, y más abajo tenemos la opción de “Ahorro de batería”.

Una vez activado vemos que se colocan 2 franjas naranjas en la pantalla del equipo.

Con esta opción activada la pantalla bajará el brillo, no tendremos animaciones y el equipo entrará en modo de ahorro para optimizar lo mejor posible la vida de tu pila. Así que si estarás lejos de una toma de corriente eléctrica entonces es recomendable usar varias veces este truco.

Usar tu teléfono como Hotspot

Si no sabes que es el Hotspot, es cuando tu teléfono funge como módem para compartir Internet a otros dispositivos, y si no sabes cómo activarlo, sigue estos pasos:

Vamos a los ajustes del equipo.

Entramos a “Internet y redes”

Más abajo tenemos la opción de “Hotspots y dispositivos portátiles”.

Posteriormente activamos la opción de “Zona WiFi” y listo, otros dispositivos podrán usar de nuestro Internet siempre y cuando tengan la clave de acceso.

Es importante mencionar que puedes cambiar el nombre de la red y la clave de acceso cuantas veces quieras.

Esta opción es de gran ayuda si quieres compartir Internet a tu computadora u otros smartphones desde tu conexión a Internet, ¡pero ojo!, porque no todos los operadores móviles permiten que se comparta Internet, así que puede que no puedas llevar a cabo esta opción o tengas problemas con tu operador, así que lo mejor es consultar con el servicio a clientes si es posible que compartas los megas de tu paquete de datos con otros dispositivos, mejor conocido en el gremio como Tethering.

Activar las Opciones de desarrollador

En Android existen los ajustes para desarrolladores, pero no están activados por defecto, además de que no es para que cualquier usuario pueda manipularlos, pues con ellos podemos acceder a configuraciones que si no sabemos usar pueden perjudicarnos más que beneficiarnos, así que tengamos esto en mente antes de comenzar a activar y desactivar configuraciones dentro de las opciones para desarrollador.

Para activar las funciones de desarrollador tenemos que hacer lo siguiente:

Entramos a la configuración.

Nos vamos hasta la opción “Acerca del dispositivo”

Presionamos 7 veces sobre el campo “Número de compilación”

Nos pedirá colocar el NIP de seguridad para activar la opción.

Con eso se activarán las “Opciones de desarrollador”.

Para desactivar este mismo ajuste tenemos que hacer lo siguiente:

Vamos de nuevo a los ajustes.

Seleccionamos la opción de “Aplicaciones”

Aquí buscamos la aplicación de “Ajustes” o “Configuración” y después seleccionamos la opción de “Borrar datos”

Con esto las “Opciones de desarrollador” habrán desaparecido.

Permisos de aplicaciones

Desde Android 7.0 Nougat, Google se tomó mucho más en serio el tema de los permisos con las aplicaciones, y desde esta versión es posible controlar los permisos uno por uno dependiendo de cada aplicación, por lo que podremos decir a Instagram que puede acceder a la cámara pero nunca al micrófono.

Para controlar detalladamente los permisos de cada aplicación debemos seguir los siguientes pasos:

Entramos a los ajustes.

Nos vamos a la opción de “Aplicaciones” o “Apps y notificaciones”

Ahora, tenemos dos opciones, entrar a cada aplicación y seleccionar la opción de “Permisos” para permitir o denegar acceso a cada función, o seleccionamos la opción de “Permisos de aplicaciones”, donde veremos una agrupación de las aplicaciones que tienen acceso a cierta función, como la cámara, el micrófono, etc.

Es ideal que las aplicaciones que consideras que no necesitan un permiso en específico para cumplir una función se lo retires, de esta manera tendrás más control sobre tu privacidad.

¿Conoces algún otro truco que quieras compartir con la comunidad? Déjalo en los comentarios.

