Todos usan #WhatsApp. Pero algunos lo usan mejor que los demás. Lo saben de una mejor manera, conocen sus códigos ocultos y las configuraciones que no son obvias. Ellos saben sobre sus características menos conocidas. Y no solo conocen las formas en que no son tan comunes, también usan este conocimiento para usar WhatsApp de una manera más eficiente, más segura y en ocasiones más divertida.

Eso es diferente de cómo la mayoría de la gente usa el whats. Desde su introducción en 2009, WhatsApp se ha convertido en una aplicación que permite a los #usuarios hacer mucho más, de varias maneras. No fue siempre así. Hubo un tiempo en que WhatsApp solía ser mucho más simple.

Pero desde 2014 más o menos, casi todos los meses WhatsApp ha adquirido nuevas características y nuevas configuraciones. Estos lo han cambiado de una mera aplicación de #Chat a una aplicación versátil que no solo puede hacer llamadas, sino que incluso hoy en día permite a las personas intercambiar dinero.

Cuatro características y consejos de WhatsApp que lo ayudarán a usar la aplicación de una manera más eficiente:

Silenciar grupos de chat:

Esta característica es muy útil para aquellos que, involuntariamente, son parte de múltiples grupos familiares en la aplicación de chat. O parte de los bulliciosos, y ocasionalmente impropios #grupos de colegios escolares. Pero hay una manera de evitar las charlas grupales sin abandonar el grupo. Puede silenciar el grupo de chat durante 8 horas a un año.

Una vez que hayas silenciado el chat, ya no te molestarán los molestos y frecuentes pings de WhatsApp. Aunque los chats todavía están allí, puede ingresar y marcar todos los mensajes leídos.

Sepa quién leyó su mensaje:

Este es el segundo truco mágico de WhatsApp. Puede saber quién ha leído su mensaje en un chat grupal. Se puede acceder a la función presionando prolongadamente su #mensaje y haciendo clic en información. Esto muestra quién ha leído el mensaje de su grupo, quién lo tiene y quién no lo tiene.

Revocar mensaje enviado:

Hasta ahora, una de las actualizaciones más grandes de WhatsApp, Revocar o lo que WhatsApp llama. Eliminar para todos, la función le permite recordar los mensajes enviados. La aplicación de chat ha establecido un nuevo límite de tiempo para los mensajes que puede eliminar y ahora es poco más de 1 hora.

Limite el uso de datos:

Sí, no deje que WhatsApp sea su mayor devorador de datos móviles. Además de limitar el archivo multimedia pesado, WhatsApp también tiene una opción para el bajo uso de datos que reduce la cantidad de datos utilizados en las llamadas y chats de WhatsApp.

Fuente