Tesla retira más de 100 mil vehículos 6 días después del accidente mortal de ingeniero de Apple

Casi una semana después del accidente mortal en el que falleció un ingeniero de Apple cuando su Tesla Model X se impactó contra la barrera de seguridad de la carretera 101 en Mountain View, California, la compañía dirigida por Elon Musk ha decidido retirar 123,000 vehículos del mercado.

Se trata del Tesla Model S, uno de los vehículos más vendidos y populares de la empresa, sin embargo, la compañía ha lanzado un comunicado y enviado un correo electrónico a sus clientes en el que mencionan que 123 mil unicdades construidas antes del mes de abril del 2016 están afectadas por un problema de corrosión excesiva en los pernos de la dirección asistida.

El problema no es crítico, pero sí peligroso, pues según la compañía si los pernos fallan, el conductor todavía puede conducir el automóvil, pero se requiere una mayor fuerza debido a la pérdida o reducción de la asistencia eléctrica. Sin embargo, la compañía reporta que hasta el día de hoy no se ha registrado ningún accidente relacionado con esta falla.

En el mismo correo electrónico, Tesla aclara que este problema se presenta comúnmente en climas fríos, y que los clientes afectados serán notificados cuando puedan pasar a reparar su coche a cualquiera de los puntos oficiales de la compañía, la cual se estima que la reparación no llevará más de una hora.

¿Tiene esto que ver con el accidente mortal del Model X?

Recapitulando los hechos, recordemos que el pasado viernes 23 de marzo, Walter Huang, que era un ingeniero de Apple de 39 años, perdió la vida después de que su Tesla se impactara contra la barra de seguridad en la carretera cuando se dirigía a su trabajo.

Sin embargo, el coche del accidente es un Tesla Model X, mientras que los coches afectados son los Tesla Model S. Según la investigación de la policía, es probable que el coche estuviera siendo conducido por el piloto automático, así que el problema por el que Tesla está alertando a sus clientes no tiene nada que ver con el accidente de Mountain View, pues un supuesto fallo en el sistema de conducción autónoma podría ser reparado incluso con una actualización, a no ser que el problema sea bastante grave, pero si este fuera el caso, una compañía con la reputación de Tesla me parece que sería sincera con sus clientes y medios de comunicación.

El piloto automático fallaba constantemente en el mismo punto

Según mencionan los familiares de Walter Huang, él se había quejado al menos unas 7 veces de que el piloto automático siempre fallaba en el punto donde tuvo el accidente, mencionando que el coche giraba hacia la barra de seguridad siempre que pasaba por ahí.

La policía de momento no ha concluido si el piloto automático de Tesla es el responsable de este accidente, pues recordemos que hace 2 años hubo un suceso similar, sin embargo, se determinó que el conductor no tomó el control del vehículo a pesar de que el sistema se lo solicitó en repetidas ocasiones.

Por su parte, Tesla mencionó que sus coches han usado piloto automático en ese mismo tramo de la carretera unas 85,000 veces hasta ahora, desde que lanzaron la función en 2015, y que sus clientes pasan el mismo tramo utilizando el piloto automático aproximadamente 200 veces por día.

Sin embargo, la policía de Redwood City mencionó en un tuit que el último choque registrado en la misma zona fue el pasado 12 de marzo de 2018, aunque no da detalles al respecto del coche involucrado en dicho percance, por lo que aún es una interrogante saber si se trataba de otro Tesla Model X.

Aún queda esperar y ver cómo concluye la investigación de la policía, pues en caso de que Tesla sea culpable de esta situación, es probable que el futuro de la conducción autónoma tome un giro inesperado.

¿Qué dice Tesla al respecto?

Nos contactó un vocero de Tesla para entregarnos una declaración oficial por parte de la empresa con respecto a estos sucesos a través de un comunicado oficial:

Para garantizar su seguridad, Tesla reacondicionará proactivamente un componente de dirección asistida en todos los vehículos del Model S fabricados antes de abril de 2016. (Ningún otro vehículo de Tesla se ve afectado). No ha habido lesiones o accidentes debido a este componente, a pesar de acumular más de mil millones de millas de conducción. Para que quede claro, este retiro del mercado no se aplica a ningún Model X o vehículos Model 3 , solo a vehículos Model S construidos antes de abril de 2016. Hemos observado una corrosión excesiva en los pernos de la dirección hidráulica, aunque solo en climas muy fríos, particularmente aquellos que usan con frecuencia sales de calcio o magnesio para carreteras, en lugar de cloruro de sodio (sal de mesa). No obstante, Tesla planea reemplazar todos los primeros pernos de dirección asistida del Model S en todos los climas del mundo para tener en cuenta la posibilidad de que el vehículo pueda usarse posteriormente en un entorno altamente corrosivo. Si los pernos fallan, el conductor todavía puede conducir el automóvil, pero se requiere una mayor fuerza debido a la pérdida o reducción de la asistencia eléctrica. Esto principalmente hace que el automóvil sea más difícil de conducir a bajas velocidades y para el estacionamiento en paralelo, pero no afecta materialmente el control a alta velocidad, donde solo se necesita una pequeña fuerza en el volante.

Los clientes con un Tesla Model S construido antes de abril del 2016 recibirán una notificación que también incluye el siguiente mensaje:

Nuestros registros muestran que usted posee un Model S afectado por este retiro voluntario. En este momento, no debe tomar ninguna medida inmediata y puede continuar conduciendo su Model S. Tesla se pondrá en contacto con usted para programar una cita cuando haya piezas disponibles en su región. La reparación generalmente demorará alrededor de una hora. Gracias por ser cliente de Tesla, y nos disculpamos por este inconveniente. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.

Fuente