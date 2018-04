En México no faltan McDonalds, definitivamente. Hay muchos y por todos lados. Pero, ¿qué tal una nueva sucursal digital? ¿Y qué significa esto? No te preocupes; no quiere decir que la cadena de restaurantes ya no vaya a contratar seres humanos.

McDonalds apuesta por México para instalar una sucursal digital

Si eres de la Ciudad de México; quizá ubiques la sucursal de Palmas y Periférico. Y quizá también hayas notado que la han demolido por completo. Pero este no es un adiós definitivo.

Según información de Notimex; es justo aquí donde levantarán la primera sucursal digital de McDonalds en México. Este concepto se llama “Experience the future“.

La idea de esta sucursal es que puedas hacer tu pedido mediante una pantalla táctil y pagar ahí mismo, en la pantalla. Esto agilizará el proceso y disminuirá los errores humanos (¿pediste tu hamburguesa sin ketchup pero te la dieron con extra ketchup?).

Pero todavía habrá empleados humanos, desde luego. Ellos estarán ahí para ayudarle a la gente a usar estas pantallas en caso de problemas. También seguirán siendo humanos quienes preparen la comida; y no olvidemos a los que llevarán los alimentos a tu mesa.

Esta sucursal podría estar abriendo a finales de este año o inicios del siguiente. Aún no hay una fecha exacta.

La idea es sólo agilizar el proceso; no sustituir a los humanos. ¿Qué opinas?

Fuente