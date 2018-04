Mark Zuckerberg responde a Tim Cook y pide que no nos dejemos engañar por Apple

Después de todo el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, la compañía ha recibido una ola de críticas por parte de los usuarios derivado de información filtrada por diferentes medios internacionales que dejan en claro los problemas de la compañía con la forma en que hace negocios con nuestra información.

Y ha sido Apple la última compañía en sumarse a estas críticas después de que Tim Cook, CEO de Apple, declaró en una entrevista exclusiva al medio norteamericano, Recode, que Apple nunca estaría en la misma situación que Zuckerberg y Facebook, en relación a la masiva filtración de datos de Cambridge Analytica.

En dicha entrevista, Tim Cook declaró lo siguiente:

“La verdad es que podríamos ganar mucho dinero si monetizamos a nuestro cliente, si nuestro cliente es nuestro producto. Elegimos no hacer eso, Apple, en cambio, ha monetizado productos para sus clientes, ya que este es un modelo de negocios más sólido y que no es vulnerable a los mismos problemas que tiene Facebook”

Obviamente la respuesta de Mark Zuckerberg no se hizo esperar, quien calificó los comentarios de Tim Cook como “simplistas y falsos”, pues el CEO de Facebook declaró en exclusiva para Vox, que lo que quiso dar a entender el CEO de Apple fue… “si no estás pagando de alguna manera, no podemos preocuparnos por ti”.

Zuckerberg recalcó que Facebook es libre de usar porque su misión es conectar personas, y muchas de esas personas no pueden pagar, así que el hecho de tener un modelo enfocado en la publicidad es el único modelo racional que puede ayudar a construir su servicio para llegar a las personas de todo el mundo.

Pero no todo terminó ahí, pues Zuckerberg hizo énfasis en lo siguiente:

“Si quiere construir un servicio que no solo sirva a la gente rica, entonces necesita tener algo que la gente pueda pagar. En Facebook, estamos convencidos de las compañías que trabajan duro para cobrar menos y brindar un servicio gratuito que todos pueden usar. Por lo que no creo en absoluto que eso signifique que no nos importa la gente . Creo que es importante que no todos tengamos el síndrome de Estocolmo y nos olvidemos que las empresas que trabajan arduamente para cobrarle más a los usuarios los convenzan de que realmente se preocupan más por ellos. Porque eso suena ridículo para mí “

De momento, Tim Cook no ha respondido a los comentarios de Zuckerberg, por lo que actualizaremos la entrada si el CEO de Apple hace alguna declaración al respecto.

¿Qué te parecen los comentarios de Mark Zuckerberg y Tim Cook respecto al modelo de negocio de sus compañías y la filtración de datos?