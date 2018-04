El Día Internacional del Libro es una fecha simbólica para la literatura mundial, ya que durante ese día en 1616 fallecieron mentes brillantes como Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.

Por tal motivo, queremos hacer honor a esta celebración especial, recordando la siguiente frase de Jorge Luis Borges: “La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido“. A continuación, te mostramos nuestros cinco libros favoritos de tecnología y ciencia ficción que no deben faltar en tu hogar.

Yo, robot

Autor: Isaac Asimov

Para comprender un poco más sobre robótica y los posibles caóticos efectos que pudiera tener en nuestra sociedad, es fundamental en nuestras vidas Yo, robot, cuyo planteamiento muestra a las tres leyes de la Inteligencia Artificial que deben seguirse a toda costa; de lo contrario, la humanidad podría verse en decadencia y ser dominada por los robots. La obra fue publicada en 1950, pero sus hilos argumentales aún son vigentes y no están alejados de nuestra realidad. A través del texto, podemos seguir una colección de relatos que aluden a las tres leyes que son un compendio fijo e imprescindible de moral aplicable a robots.

¿Cuáles son las tres leyes? La número uno sugiera que un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que un ser humano sufra daño. La segunda advierte que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, pero no por eso menos importante, un robot debe proteger la existencia en su misma medida para no autodestruirse en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.

Pero, ¿qué pasa cuando un robot de pronto es consciente de lo que hace? Ahí inicia todo el conflicto.

You’re Never Weird on the Internet (almost)

Autora: Felicia Day

You’re Never Weird on the Internet (Almost) es un libro escrito por Felicia Day, reina de los geeks y emprendedora que realiza un puñado de cosas distintas (es gamer, escribe, toca el violín, etcétera). Esta es una especie de autobiografía de Felicia que está compuesta por anécdotas chistosas y por un mensaje importante sobre lo que es ser “raro” y cómo Internet se relaciona con ese abstracto concepto.

Este es un libro curioso y ligero para leer en ratos libres, la única desventaja es que sólo está disponible en inglés.

Cryptonomicon

Autor: Neal Stephenson

Cryptonomicon es una novela de Neal Stephenson publicada en 1999 que se desarrolla en dos tiempos diferentes. Los primeros personajes están en la época de la Segunda Guerra Mundial y son, básicamente, hackers de las fuerzas aliadas. Los segundos personajes son descendientes de los primeros y viven a finales de los 90. Ellos también son una especie de hackers y crean un underground de datos en un país ficticio. Lo que buscan los segundos personajes es generar anonimato en Internet y proteger/informar a poblaciones que podrían estar en peligro de un genocidio (ambos temas muy relevantes para la cultura digital actual).

Stephenson tiene grandes obras de ciencia ficción como Snow Crash, pero Cryptonomicon va más hacia la ficción histórica.

Modernidad Líquida

Autor: Zygmunt Bauman

En 1999 se publicó este ensayo del sociólogo Bauman, quien fue uno de los mejores en describir todos los miedos y complejos que atañen a la sociedad actual. El escritor describe a la modernidad como “líquida” porque muchos de los conceptos e ideales que caracterizaron a generaciones pasadas, se desvanecen; pierden consistencia. Antes, por ejemplo, el mayor temor era no encontrar un trabajo fijo o no poder formar una familia, mientras que ahora sucede todo lo contrario… pensar en nunca cambiar de rutina es lo que realmente aterra.

En esta modernidad líquida, se busca constantemente innovar, encontrar, descubrir, experimentar, en lugar de quedar estancado siempre en lo mismo. Gran parte de esto se origina a raíz de la tecnología, cuyo efecto ha sido entender que las cosas son efímeras y que todo debe estar a la mano. La inmediatez de la información, en parte, origina ansiedad por aprender más, aunque a veces nos llenamos de información, pero no aprendemos nada.

Microsiervos

Autor: Douglas Coupland

En 1995 se publicó esta obra de ficción en forma de diario que relata la vida de Daniel y las personas que lo rodean. Un grupo de veinteañeros que trabajan como programadores: su escaso tiempo libre los convierte en algo parecido a siervos de la industria informática: de ahí el título de la obra. El texto proporciona un repaso de dos pequeñas subculturas de la década de los 90. Se muestra la vida de los empleados de la multinacional de la informática: Microsoft. Se puede entender un poco más cómo es que Bill Gates influyó en la vida de los encargados de crear software.

Fuente