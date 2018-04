Tweet on Twitter

Tras los múltiples intentos de Google por generar un sistema de mensajería exitoso, ha decidido cambiar el foco. Están desarrollando Chat para robustecer la mensajería en Android.

Google Talk, Hangouts, Google Allo; los intentos de Google por entrar en el campo de la mensajería han sido varios. No obstante, en lugar de traer una mejor aplicación a la mesa, la compañía está tratando de cambiar las reglas del juego en los clásicos mensajes de texto.

Google ha estado sosteniendo conversaciones con los principales proveedores de smartphones para que adopten el estándar denominado Universal Profile for Rich Communication Services (RCS). La forma, sería mediante Chat, pero ¿qué es realmente Chat?

En principio, tal como menciona la exclusiva de The Verge, Chat no es una aplicación nueva de mensajes de texto, sino un conjunto de características dentro de la aplicación ya instalada en la mayoría de los teléfonos Android. Básicamente, Chat es un nombre fácil para usar el estándar RCS, que busca sustituir a los SMS. La idea es que esto quede por defecto y se pueda usar automáticamente en la mensajería de Android.

¿Cuáles son las diferencias con SMS? Muchas de las características de otras aplicaciones estarán presentes, como indicadores de tipeo, imágenes de resolución completa, video, y textos grupales. Sin embargo, aunque la compañía lo está desarrollando, seguirá siendo un servicio del operador móvil, no directamente de Google.

Comunicaciones inseguras

En todo caso, no todo lo que brilla es oro: las comunicaciones por Chat no tendrán cifrado de extremo a extremo (E2EE), y seguirán los mismos estándares legales de intercepción que los SMS. No será una forma segura de comunicarse.

Las comunicaciones utilizarán datos móviles, en cuanto al costo que aplicarán las compañías. Así mismo, si estás enviando mensajes a otro equipo que no tiene habilitado Chat, sencillamente los mensajes se transformarán automáticamente en SMS. Google ha puesto a un nuevo ejecutivo a cargo del esfuerzo, Anil Sabharwal, y esto fue lo que comentó a The Verge:

La tesis fundamental detrás del protocolo RCS es que es un servicio del operador. Eso significa que los operadores serán los árbitros finales de lo que Chat puede y no puede hacer, y si será exitoso. Los mensajes funcionarán igual que cualquier otro protocolo de mensajería basado en IP. RCS es un servicio propiedad del operador, por lo que la intercepción legal y otras leyes que existen (que permiten a los operadores tener acceso a los datos), seguirán aplicándose.

Las compañías que respaldan RCS a partir de abril de 2018 son: