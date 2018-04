Tweet on Twitter

Han sido un par de años malos para el correo electrónico.

La herramienta de comunicación estuvo en el centro de los hackeos de alto perfil durante las elecciones presidenciales de 2016. Y la gente sigue declarando que está “muerto” a manos de herramientas populares de mensajería como WhatsApp, Snapchat y Slack.

Google no cree que el correo electrónico esté muerto: Gmail tiene 1,400 millones de usuarios activos por mes, pero sí quiere que la gente vuelva a confiar en el correo electrónico. La compañía ahora ofrece una función popular de aplicaciones seguras de chat en Gmail: desaparecer mensajes.

Una nueva versión de Gmail comenzará a distribuirse en todo el mundo esta semana para usuarios personales y comerciales. La plataforma lucirá un diseño ligeramente más limpio, funciones de repetición y prioridad, y algunos ajustes de productividad como un calendario y un panel de tareas.

Pero el mayor cambio es su colección de nuevas funciones de seguridad.

¿Tienes algo sensible que quieras enviar en un correo electrónico, pero te preocupa que salga a la luz en 10 años a partir de ahora? Haz clic en el icono de candado en la parte inferior de un correo electrónico para activar el modo confidencial.

Puedes configurar un mensaje para que caduque en desde 1 día a 5 años, y exigir que el destinatario ingrese una contraseña con un mensaje de texto en su teléfono antes de poder leerlo. Los correos electrónicos de modo confidencial se abrirán en una ventana especial que no permite al destinatario reenviar, copiar o imprimir el mensaje (aunque aún puede tomar una captura de pantalla). Existe una opción para revocar un correo electrónico en cualquier momento. Las herramientas funcionan incluso con correos electrónicos enviados a cuentas que no son de Gmail.

Dado que muchos hackeos de correo electrónico comienzan con estafas de phishing de baja tecnología, Gmail agrega advertencias coloridas de gran tamaño en cualquier correo electrónico sospechoso. El correo avisará a las personas si un remitente parece estar haciéndose pasar por alguien que usted conoce. Las nuevas herramientas de phishing fueron lanzadas hace un mes.

Google usa algoritmos de visión artificial para escanear todos los correos electrónicos en su bandeja de entrada y determinar si son un riesgo. El año pasado, Gmail dejó de escanear correos electrónicos para orientar los anuncios en función de tus conversaciones. Pero no hay forma de evitar completamente la exploración, ya que es necesaria para los controles de correo no deseado.

Para ayudar a las personas a clasificar los montones de correos electrónicos que pasan por todos los filtros, Gmail agregará su herramienta llamada Nudging. Esta herramienta enviará los correos electrónicos que identifique como importantes a la parte superior de su bandeja de entrada, pero solo tres por día. En dispositivos móviles, una nueva configuración le permitirá limitar las notificaciones solo a los mensajes importantes.

Otras funciones de productividad incluyen más sugerencias para darse de baja de las listas de correo electrónico y respuestas inteligentes en el escritorio, que sugieren respuestas útiles para que no tengas que escribir. Los archivos adjuntos se muestran como cuadros pequeños en la vista previa, por lo que no tienes que buscar en una larga conversación para encontrarlos. Si recibes un correo electrónico importante que no quieres olvidar, presiona el botón Posponer y te recordará que respondas más tarde.

Un nuevo panel lateral incluirá acceso a tu calendario y tareas. También hay una nueva aplicación de Tareas independiente para dispositivos móviles.

Fuente