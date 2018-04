Tweet on Twitter

Aunque PlayStation 4 está viviendo uno de sus mejores momentos y tanto 2018, como 2019, lucen muy interesantes con la gran cantidad de títulos que vienen en camino, lo cierto es que, como en anteriores generaciones de consolas, a partir del cuarto o quinto año de su ciclo de vida comienza a fluir información sobre el sistema sucesor. En esta ocasión, un nuevo rumor está dando de qué hablar pues un sitio filtró supuestas especificaciones técnicas de PlayStation 5.

Hoy, el sitio SemiAccurate sorprendió a los fans de PlayStation al publicar que cuenta con información sobre algunas especificaciones técnicas de PlayStation 5. Aunque la información se encuentra en un apartado reservado para aquellos que cuenten con suscripción al sitio, éste cuenta con cierta credibilidad pues hace años reveló detalles técnicos relacionados con proyectos que hoy conocemos como PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X y Nintendo Switch, y algunos usuarios de foros y medios han tenido acceso a los datos revelados. En ese sentido, la información refiere que PlayStation 5, nombre aún no confirmado, contaría con un procesador de 8 núcleos personalizado para consola y desarrollado a partir de la microarquitectura Zen de AMD.

Al mismo tiempo, en cuestión gráfica, la información indica que PS5 tendría una unidad GPU basada en aqruitectura Navi, también de AMD, compañía que ha hecho hincapié en que esa arquitectura de hardware gráfico funciona con memoria de siguiente generación, por lo que, en caso de ser así, la consola operaría con memoria GDDR6.

Asimismo, la información relacionada con PS5 refiere que tendrá compatibilidad y optimización con el entorno VR, de manera que el objetivo de Sony sería llevar la experiencia del dispositivo PlayStation VR a un nuevo nivel e integrarlo de lleno a la experiencia de PlayStation.

Finalmente, las revelaciones de SemiAccurate indican que, tal como se había rumorado el mes pasado, algunas compañías ya han recibido los kits de desarrollo de PS5. Aunado a esto, también se sugiere que el lanzamiento de la nueva consola de Sony está muy cerca, información que ha sido puesta a debate pues se habla de ventanas de lanzamiento que abarcan finales de este año o inicios de 2019. En ese sentido, es coherente pensar que, aunque PS5 salga después de 2019, seguramente vivirá una etapa de entorno compartido con PS4, consola cuya base de usuarios en la actualidad no será desaprovechada por Sony.

Fuente