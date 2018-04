Tweet on Twitter

Mark Zuckerberg, asistió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder sobre la filtración de millones de datos de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, y otros puntos como la privacidad dentro de la plataforma.

Sin embargo, nunca respondió una pregunta clave sobre el funcionamiento de la red social: ¿cuántos datos recopila Facebook de los usuarios de Internet?

Esta pregunta fue formulada de diversas formas, pero el CEO de Facebook fue hábil al responder que su equipo se pondría en contacto con ellos para brindarles mayores detalles.

Zuckerberg no pudo evitar de lleno el tema al indicar que Facebook recopila datos de los usuarios incluso cuando no están suscritos y ni siquiera han iniciado sesión en la plataforma, reconociendo así algo que ha sido informado anteriormente, pero no explicado públicamente por la compañía.

“En general, recabamos datos sobre personas que no están registradas en Facebook por razones de seguridad”, explicó en una audiencia en Washington.

A lo largo de las audiencias, Zuckerberg mencionó en diversas ocasiones que el negocio de su plataforma no es la venta de datos. Lo que la red social sí realiza es intercambiarlos, dijo, ya que los ingresos que obtiene son por publicidad, al utilizar los datos para orientar los anuncios de manera individual, siendo más eficiente su impacto en el consumidor.

