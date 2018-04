Tweet on Twitter

Uno de tantos problemas de Facebook es que está lleno de perfiles falsos. Y lo peor: estos perfiles roban las fotografías de otros usuarios para hacerse pasar por ellos. De aquí nacen los famosísimos catfish: esas personas anónimas que enamoran a algunos fingiendo ser alguien totalmente diferente. Sí, hay gente muy extraña en Internet. Pero esto está muy cerca de acabarse.

Facebook está probando una nueva función para una herramienta que ya conocíamos

Quizá ya hayas oído hablar del reconocimiento facial de Facebook. Por ahora; este ayuda a que puedas etiquetar a tus amigos en las imágenes que subes o que ellos te etiqueten a ti. También te avisa cuando un amigo tuyo ha subido una foto en la que podrías aparecer (esto funciona unas veces sí y otras no). Pero nada más.

Aunque en algunas partes de Europa la red social está probando una nueva función para el reconocimiento facial y podría interesarte. Facebook te avisará cuando alguien, sea o no tu amigo, suba una foto en donde aparece tu rostro. No importa que la fotografía no haya sido “robada” directamente de tu perfil. Tampoco importa, por ejemplo, si alguien te la tomó en la calle sin que lo notaras. Mientras sea tu rostro, serás avisado de su existencia dentro de la plataforma. Y claro, podrás aclarar si dicho perfil es tuyo o alguien está robando tu identidad; acelerando así el trámite en estos casos que hasta el momento era un tanto engorroso y lento.

Por el momento, como mencionamos arriba, la función está en pruebas en Europa. Aún no hay una fecha exacta para que sea liberada para todos los usuarios; pero esperemos que no tarde demasiado: sería un punto extra para Facebook después de todo el escándalo de Cambridge Analytica.

