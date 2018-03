De acuerdo con información de un gráfico del Laboratorio de Astronomía Solar de Rayos X del Instituto Físico de la Academia de Ciencias de Rusia, el 18 de marzo una tormenta magnética golpeará a todo el planeta.

La magnestosfera estará en calma, pero tres días antes de la tormenta, 15,16 y 17 marzo, se experimentarán alteraciones geomagnéticas.

Why are we under a G1 Watch the next two days? Because of this solar storm seen here in this GIF. The Sun unleashed a long duration C class flare that also produced a coronal mass ejection (CME) towards Earth. Send all of your Aurora reports to @TweetAurora #CitizenScience pic.twitter.com/VCO1Z6857g

— 🛰Michael Cook🚀 (@SpaceWxMike) February 14, 2018