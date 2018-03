Tweet on Twitter

Spotify, uno de los servicios streaming musicales más populares, se encuentra realizando grandes esfuerzos para erradicar la piratería. Si eres de los usuarios que utiliza versiones piratas de la aplicación para Android, quizá deberías reconsiderarlo, pues es probable que ya no puedas utilizar la plataforma musical.

Un ejemplo de aplicación no oficial o modificada es Dogfood, una variante de código abierto que se brinca todas las restricciones que tiene Spotify. De acuerdo con un informe de TorrenFreak, las cuentas que utilizan versiones pirata del servicio streaming están recibiendo correos electrónicos de la compañía que advierten sobre la posible suspensión o cancelación de los perfiles.

Alrededor del mundo hay 159 millones de usuarios que utilizan Spotify, de los cuales 71 son suscriptores premium; es decir, pagan por el servicio musical. Por ende, 88 millones son los que deben lidiar con algunas limitantes como el estar escuchando anuncios constantemente, o la imposibilidad de reproducir una canción en específico.

Por supuesto, quienes gozan del servicio de forma gratuita, tienen una interfaz decente, pero la estrategia de Spotify es hacerles ver que si pagan, podrían tener mejores beneficios.

Sin embargo, hay aplicaciones modificadas que pueden eliminar muchas restricciones que tiene la versión gratuita de Spotify. Lo único que deben hacer los usuarios es registrarse para liberar la cuenta de Spotify, descargar uno de los muchos archivos de instalación que existen para el servicio, poner nombre de usuario, contraseña y comenzar a disfrutar.

Si bien se desconoce el número de usuarios que aprovechan Spotify de forma ilegal, todo parece indicar que el servicio ya se encuentra tomando cartas en el asunto para evitar que esto siga sucediendo, aclarando a los receptores que ya están en el radar de la compañía, por lo que podrían haber consecuencias.

Se puede leer en el correo lo siguiente:

“Hemos detectado actividad anormal en la aplicación, por lo que te hemos dado de baja, pero no te preocupes. Tu cuenta está segura. Para acceder a tu cuenta de Spotify, debes descargar tu extensión ilegal .”

A continuación te mostramos el correo que Spotify envió a un número significativo de usuarios, quienes comenzaron a preguntarse lo que sucedía a través de redes sociales.

Es probable que si eres uno de esos usuarios y aún no eliminas tus apps ilegales, en el transcurso de estos días recibas un mail por parte de la compañía. Lo mejor de todo, si no quieres perder tu cuenta, podría ser que elimines aquellas extensiones no aprobadas por el servicio streaming musical.

