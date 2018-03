Tweet on Twitter

El físico Stephen Hawking murió a la edad de 76 años, dijo un portavoz de su familia a la cadena BBC.

Posteriormente, los hijos del profesor Hawking, Lucy, Robert y Tim, señalaron en un comunicado:

Estamos profundamente tristes de que nuestro amado padre haya fallecido hoy. Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años. Su coraje y persistencia con su brillantez y humor inspiraron a personas de todo el mundo. Una vez dijo: ‘No sería mucho un universo si no fuera el hogar de la gente que amas’, según Sky News.

Lo extrañaremos para siempre”, concluye el texto.

El famoso físico y cosmólogo fue el tema de la película de 2014, The Theory Of Everything, protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones.

Hawking contrajo la enfermedad de la neurona motora en 1963 y le dieron dos años de vida, pero se fue a estudiar a Cambridge y se convirtió en uno de los físicos teóricos más brillantes desde Albert Einstein.

