Desde hace algunas semanas comenzaron los rumores de que Windows 10 S probablemente desaparecería a causa de su fracaso estrepitoso, y que Microsoft trabajaba en un Modo S que permitiría el bloqueo del uso de apps Win32 en Windows 10.

Ahora, el vicepresidente corporativo del Grupo de Sistemas Operativos Windows, Joe Belfiore, ha confirmado oficialmente este rumor a través de su cuenta de Twitter, respondiendo una pregunta de un periodista donde deja claro que Windows 10 S representará un modo de las versiones anteriores, más no una versión diferente. Anteriormente informamos sobre este proyecto, con el que Microsoft buscaba competir con las Chromebooks en el sector educativo.

En concreto, Belfiore dijo que en el año 2019 los usuarios podrán disfrutar de un Modo S que podrá ser activado y desactivado en las diversas ediciones de Windows 10. Sin embargo, el ejecutivo no ofreció mayores detalles sobre esa opción y el coste que implicaría su desactivación para darle uso a Windows 10 Home o incluso a Windows 10 Pro de manera normal.

We use Win10S as an option for schools or businesses that want the 'low-hassle'/ guaranteed performance version. Next year 10S will be a "mode" of existing versions, not a distinct version. SO … I think it's totally fine/good that it's not mentioned.

— Joe Belfiore (@joebelfiore) March 7, 2018