Tweet on Twitter

Share on Facebook

¿Conoces a alguien que no use WhatsApp?. La popular app de mensajería se encuentra instalada en casi todos los smartphones del planeta. Sin embargo, muy pocos saben exprimirla al máximo.

No es que sea difícil, es que Zuckerberg es muy dado a añadir nuevas funciones que a veces simplemente desconocemos. ¿Hacemos un repaso a lo mejor de lo mejor de WhatsApp en pleno 2018?

Borrar mensajes de Whatsapp

Como más vale tarde que nunca, WhatsApp ha implementado hace unas semanas la posibilidad de borrar mensajes enviados. Aunque inicialmente el límite estaba en 7 minutos, ahora podemos eliminar mensajes mucho más tiempo. Aquí te enseñamos cómo puedes borrar mensajes durante el máximo tiempo que permite la app: 1 hora, 8 minutos y 16 segundos.

Desactivar la confirmación de lectura

El maldito doble check azul chivato que avisa de que hemos leído un mensaje puede desactivarse fácilmente siguiendo estos pasos. Y es que a veces simplemente no queremos tener que dar explicaciones sobre cuándo contestamos a los mensajes, o si decidimos no hacerlo.

Conocer la ubicación de alguien

WhatsApp implementa una poderosa herramienta para el control de tus contactos, siempre y cuando ellos lo permitan, claro está. Y es que puedes saber su ubicación real durante 8 horas como máximo. Desde luego, una función ideal para cuando estamos en ciudades desconocidas, en eventos multitudinarios… Este tutorial te muestra cómo compartir tu ubicación en tiempo real con WhatsApp para iPhone.

Retoca fotos sin salir de WhatsApp

Aunque WhatsApp sea una app de mensajería, con cada actualización nos permite hacer más cosas. Una de las últimas y probablemente de las más útiles sea la posibilidad de retocar fotos antes de enviarlas: alinearlas, añadirles textos, emojis, dibujos…de forma fácil y rápida.

Enviar GIFs

Está muy escondido, pero también puedes enviar animaciones GIFs en WhatsApp, aunque la verdad sea dicha: este es uno de los aspectos en los que más debe mejorar la app de Mark Zuckerberg para ponerse a la altura de Telegram, que tiene una interfaz más sencilla para esta tarea. ¿Que no sabes como hacerlo? Lee este tutorial.

Dar toques a tus amigos

Decenas de grupos y chats individuales pueden provocar que la gente termine pillándole cierta aversión a WhatsApp, silenciando determinadas conversaciones. ¿Quieres que alguien se entere de algo en concreto? ¡Dale un toque! Es muy fácil y así lo leerá sí o sí..

Envía mensajes en negrita, cursiva…

Tras años y años con una sola fuente de letra y sin ningún tipo de efecto, desde hace algún tiempo es posible enviar mensajes de texto en negrita, itálica y tachado. ¿Lo sabías? Solo tienes que seguir estos sencillos pasos.

Copias de seguridad de WhatsApp

¿Te vas a cambiar de teléfono? ¿Vas a desinstalar la app? ¿Te han secuestrado tu cuenta de WhatsApp? Si no quieres perder tus conversaciones, audios, vídeos y fotos, lo mejor que puedes hacer es realizar una copia de seguridad periódica a la aplicación.

Cómo saber si alguien nos ha leído en WhatsApp

Hoy en día todo el mundo sabe que desactivar la última hora de conexión es lo mejor para librarte de preguntas cotillas y explicaciones. Pero si quieres saber si una persona ha leído tus mensajes, hay un truco que no falla: los audios de WhatsApp.

Usa WhatsApp en iPad o en un ordenador

Como WhatsApp está vinculado a un número de teléfono, no es posible poderlo usar en dispositivos que no permitan integrar una SIM… o sí, porque con WhatsApp Web podrás emplear tu WhatsApp tanto en una tablet como en el ordenador. Descubre cómo usarlo en este tutorial.

Descubre quién es tu mejor amigo de WhatsApp

Pasamos horas y horas hablando por WhatsApp, pero no hablamos lo mismo con unos que con otros. ¿Sabes quién es la persona con la que más cosas compartes en tu app de mensajería favorita? Confírmalo aquí.

Busca audios, fotos, mensajes concretos

Si eres de esos que nunca cierra chats, descubrirás que tienes auténticos testamentos en tu iPhone. Eso está genial para poder desplazarnos hacia arriba… pero se nos puede hacer eterno. ¿Qué tal si usas este truco para encontrarlos en un abrir y cerrar de ojos?

Cómo hablar con alguien que te ha bloqueado en WhatsApp

¿Por qué no aparece el doble check de recibido? ¿Por qué no veo la foto? Muy fácil: porque te han bloqueado. No nos vamos a meter en las razones para ello, aunque es importante que respetes la voluntad de los demás. Aún así, hay una manera de hablar por WhatsApp con alguien que te ha bloqueado.

Lee mensajes sin estar online

Hemos dejado para el final el truco más ninja de todos para que puedas leer los mensajes que te escriben sin aparecer online, es decir, que no quedará ni rastro y tú cuando quieras ya respondes, o no. No hay una forma sino dos de lograrlo.

Fuente