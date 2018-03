Tweet on Twitter

Share on Facebook

Una de las series más exitosas que ha producido Netflix es Narcos, una historia que sigue la vida de Pablo Escobar, quien fue un reconocido narcotraficante y político colombiano. La segunda parte se caracterizó por mostrar el Cartel de Cali, que se convirtió en enemigo público número uno después de que Escobar cayera.

Narcos retrata la forma en que el gobierno y el crimen organizado pueden verse relacionados e involucrados en peleas violentas, armas y guerras de poder… tres conceptos que han fascinado a millones de espectadores.

Tomando como pretexto el éxito de la serie, todo parece indicar que Narcos contará con un videojuego oficial que será editado y publicado por Curve Digital. El título será desarrollado por Kuju Entertainment y estará disponible en la primavera del año 2019 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Por el momento se conocen pocos detalles, pero es un hecho que Kuju tiene toda la intención de adaptar este videojuego fielmente a la historia de Narcos producida por Netflix.

Jason Perkins, Jefe de Curve Digital se ha mostrado muy entusiasmado ante el videojuego porque considera que la serie podría ser perfectamente adaptada a un videojuego.

“Narcos es una licencia fantástica en la que se presta perfectamente para un videojuego. Estamos muy contentos y orgullosos de llevarlo al mercado.”

Solamente se ha compartido el siguiente teaser, pero no nos quita las dudas e incertidumbres sobre la narrativa o la jugabilidad de Narcos. Quizá podríamos interpretar que se tratará de un mecanismo shooter similar al que tiene la franquicia “Army for Two”, pero debemos esperar por más detalles oficiales. O, podría ser que el videojuego conste de estrategia para formar todo un imperio de droga al estilo Breaking Bad… no lo sabemos.

Si te interesa la historia de Narcos, es importante mencionar que ya está disponible la tercera temporada en Netflix y actualmente el servicio streaming se encuentra filmando la cuarta entrega.

Fuente