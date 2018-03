Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hace unas pocas horas atrás en Budapest, Hungría, se produjo la inauguración del hotel de 4 estrellas, KViHotel. Este hotel que tiene 40 habitaciones, es el primero de Europa controlado por el smartphone de los huéspedes a través de la aplicación móvil TMRW Hotels, desde la reserva, hasta la salida.

El KViHotel (Key Vision, derivado de la expresión inglesa “Vision for the Future” [Visión de futuro]) se encuentra ubicado en 32 Nyár, Budapest y gracias a esta app funcionará con muy poco personal. Los huéspedes pueden reservar una habitación a través de la aplicación TMRW Hotels hasta con 48 horas de anticipación y hasta pueden elegir el piso y habitación que prefieren, claro y por supuesto de la disponibilidad de la misma.

Cuando llegan al hotel, solo van a su cuarto y mediante conexión Bluetooth, la aplicación puede abrir la puerta del cuarto, por lo que tampoco se necesitan andar llevando tarjetas o llaves para abrir la puerta. Si alguno de los huéspedes piensa llegar demasiado tarde por la noche, la app también es la encargada de abrir la puerta principal de entrada al hotel, la cual por seguridad se cierra por las noches.

Los huéspedes también a través de TMRW Hotels en su smartphone pueden controlar la calefacción, refrigeración, programar la temperatura del cuarto para cuando lleguen en cualquier momento, incluso cuando hacen la reserva, aunque estén al otro lado del planeta.

Ahh y si necesitan toallas, servicio de limpieza u otra cosa, también la aplicación les permitirá conseguirlos y hasta configurar un cartel luminoso en la puerta que dice “No Molestar”.

Al momento de pagar en KViHotel, también se realiza vía la aplicación con tarjeta de crédito o débito y pronto por Paypal. También pueden usar la app si necesitan solicitar un taxi para ir al aeropuerto o a cualquier otro lado que necesitan ir. Además si vienen de otro país y su proveedor celular no cubre esta ciudad o es sumamente caro fuera de su país o no quieren gasta de su plan de datos, no hay problemas, dentro del hotel tienen a disposición Wi-Fi de banda ancha gratuita.

El servicio de atención al cliente virtual de TMRW Hotels está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Además los huéspedes también pueden acceder al servicio de teleoperador del hotel a través de otras plataformas como Messenger, WhatsApp, Skype, iMessage y otras.

Dejando de lado la experiencia de los huéspedes, la aplicación TMRW Hotels ayuda enormemente a la operación del hotel KViHotel, ya que organiza y optimiza las tareas de limpieza de las habitaciones. El algoritmo de la app le da prioridad a las habitaciones que están reservadas para nuevos huéspedes, inmediatamente luego de que se retira el huésped anterior.

En cuanto al hotel en si, las habitaciones están dominadas por combinaciones de colores gris antracita y amarillo, además del azul y del verde. Los huéspedes pueden reservar 3 tipos de habitaciones que pueden tener entre 18 y 36 metros cuadrados: Superior, Deluxe y Junior.

Cada habitación consta de un vidrio de tres capas incorporado en la pared, el cual junto con la iluminación crea un ambiente moderno y joven. El patio trasero del hotel incluye un mural con una pintura que incluye un truco digital: Cuando enfocan el mural con la cámara del smartphone a través de la aplicación LARA AR, el mural cobra vida y muestra un vídeo que muestra cómo se debe utilizar la app TMRW Hotels.

Si bien el KViHotel se encuentra en uno de los distritos más bulliciosos de Budapest, la relajación y comodidad están garantizadas por un excelente aislamiento acústico y un apacible parque próximo al hotel.

Fuente