Con la inmediatez de las redes sociales y los medios de comunicación, hay más probabilidades de formar parte del espiral de las noticias falsas. No por nada compañías como Wikipedia o Facebook han empleado grandes esfuerzos por combatir este tipo de contenido que carece de credibilidad. Recientemente, Google anunció su nuevo plan estratégico con el que planea erradicar “Fake News” para ayudar a los periodistas.

A través de Nueva York, la compañía dio a conocer la renovación de sus plataformas para brindar mayor prioridad a los portales que ofrecen información de calidad y, sobre todo, veraz. Con este plan, la compañía pretende poner un freno a la publicaciones falsas que no cuentan con respaldo oficial.

Google mostró un poco de su iniciativa mediante un comunicado asegurando que tiene como objetivo ayudar al buen periodismo.

“Nuestro esfuerzo para ayudar al periodismo a prosperar en la era digital. Esta iniciativa reunirá todo lo que hacemos en colaboración con la industria de las noticias abarcando productos, asociaciones y programas para ayudar a construir un futuro más sólido en el ámbito.”

La estrategia lleva por nombre Google News Initiative y tiene como objetivo procurar al periodismo de calidad mientras se lucha por combatir la información falsa, especialmente en eventos de gran relevancia a nivel mundial.

Un plan que podría durar hasta 3 años

A su vez, la compañía quiere que los nuevos sitios digitales contribuyan al crecimiento de la perspectiva en términos de negocios. A la par, Google generará nuevas herramientas que servirán a los periodistas y escritores para pulir sus contenidos.

Y, todo parece indicar que la estrategia va muy en serio, pues la compañía invertirá 300 millones de dólares en los próximos tres años.

Los planes de Google surgen a partir de las acusaciones por su rol fundamental (al igual que el de Facebook) en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 donde se compartió información falsa que influyó en la perspectiva de los votantes que eligieron a Donald Trump.

Próximamente, los usuarios podrán comprar suscripciones a sitios de noticias utilizando sus cuentas de Google para administrar todo en un solo lugar. En un principio, los periódicos que formarán parte de la estrategia serán The New York Times, Financial Times, Le Figaro, The Telegraph y El Reforma. Pronto podrían anexarse más medios digitales.

