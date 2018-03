Tweet on Twitter

Si tienes un teléfono móvil, seguro te ha ocurrido que a medida que pasa el tiempo, tu sistema comienza a funcionar cada vez más lento, se acaba el espacio disponible o la batería dura cada vez menos.

Aunque no lo creas, la mayoría de estos problemas se deben a las aplicaciones que estás utilizando. Es más, muchas de ellas vienen preinstaladas en tu dispositivo, y afectarán su rendimiento aún cuando no las uses activamente.

Para ayudarnos a identificarlas, la empresa de seguridad Avast emite periódicamente un reporte donde analiza las aplicaciones más populares del sistema Android. Y en un dato llamativo, la mayoría de ellas son parte de Google, la compañía responsable de Android, o bien de Samsung, la principal fabricante de teléfonos móviles del mundo.

Si tienes estas aplicaciones en tu teléfono, puedes probar a desinstalarlas o ir a Configuración > Aplicaciones y en la opción Uso de Datos desactivar la casilla Datos de fondo, para que no pueda funcionar sin que la estés utilizando.

10 aplicaciones que hacen lento tu teléfono y se ejecutan solas

10 aplicaciones que hacen lento tu teléfono, pero ejecuta el usuario

10 aplicaciones que consumen tu batería y se ejecutan solas

10 aplicaciones que consumen tu batería, pero ejecuta el usuario

