Brian Acton, el cofundador del servicio de mensajería WhatsApp, envió el martes un tuit desde su cuenta sin verificar de Twitter con el siguiente mensaje: “It is time. #deletefacebook” (“Ya es hora. #deletefacebook”). #Deletefacebook es el hashtag que se está usando estos días para motivar a la gente a borrar su cuenta de Facebook.

Es una acción de importancia teniendo en cuenta que Acton vendió WhatsApp a Facebook por US$19,000 millones en 2014, y trabajó allí hasta el año pasado. WhatsApp fue fundada en 2009.

El tuit llega en momentos en que Facebook se encuentra en el centro de un escándalo por el mal uso de los datos de 50 millones de sus usuarios. Una serie de reportes de los diarios The New York Times, Observer y el canal de noticias Channel 4 alegan que el profesor de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan y la firma de análisis de datos Cambridge Analytica trabajaron en conjunto para filtrar los datos de los perfiles de Facebook. Facebook tenía conocimiento de este incidente desde 2015, pero no lo había dado a conocer públicamente hasta el viernes pasado.

Desde entonces, la red social se ha enfrentado a numerosas críticas debido al silencio de Mark Zuckerberg sobre el tema, los tuits de los ejecutivos de Facebook y amenazas legales en contra de la prensa.

Acton no ha respondido a una solicitud de comentario. Facebook se rehusó a comentar sobre el tema.

