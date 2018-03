Tweet on Twitter

Si estás pensando en borrar tu cuenta de Facebook y sumarte al movimiento #deletefacebook, pero necesitas seguir utilizando la app de Messenger, existe una opción para que puedas seguir usando la app de mensajería.

Usar Facebook Messenger sin tener perfil de Facebook sí es posible. Sigue estos 5 pasos:

1. Al abrir la aplicación aparecerá una pantalla preguntándote si tienes cuenta de la red social o no. Deberás elegir la opción “No tengo cuenta de Facebook“.

2. Luego de hacer esto, aparecerá una nueva ventana en la que debes ingresar el número de tu celular. Posteriormente, debes esperar que te envíen el código de confirmación y que la app lo verifique. Esto solo tarda unos segundos.

3. Si antes habías usado Messenger desde el número celular que has ingreso, el sistema preguntará si eres esa persona. Si confirmas, la sesión iniciará con dicha cuenta de Facebook (si es que ingresas la contraseña). Pero como no es lo que quieres solo debes pulsar en “Esta no es mi cuenta”.

4. En este paso la app pedirá que introduzcas nombre y apellidos. Es lo que verán tus contactos cuando chatees.

5. Finalmente, podrás subir una foto y enlazar tus contactos. En este punto debes saber que como no tienes una cuenta de Facebook, los contactos que te aparecerán serán los que tengas en tu celular. Por ello, debes sin debes sincronizar los contactos de tu teléfono.

Una vez verificados, podrás usar el Messenger, sin necesidad de tener un perfil de Facebook asociado.

