Hoy Google actualizó Google Maps, introduciendo data e imágenes de 11 parques de Disney en Estados Unidos, los cuales se pueden recorrer a través de Google Street View.

Entre los parques se encuentran el de Pandora – The World of Avatar (Orlando), Epcot (Orlando), Epcot Morocco (Orlando), Magic Kingdom (Disney Land), Disney Spring-Dinning-Shopings (Orlando), California Adventures (Disney Land), Guardians of the Galaxy (Disney Land), Mickeys and Minnie’s House (Disnay Land), Disney Hollywood Studios y Disney Typhoon Lagoon Water Park (Orlando).

La vista es espectacular y las imágenes muestran en detalle los parques a través de las cuales uno puede navegar como suelen hacerlo a través de cualquier calle con Google Street View, pudiendo apreciar los parques por completo.

A continuación tienen los enlaces para ir a cada uno de los parques de Disney incorporados en Google Maps directamente:

Fuente