La compañía Twitter dijo que no permitirá que sus usuarios publiquen mensajes idénticos desde varias cuentas, una táctica que habría sido usada por agentes rusos para que algunos tuits o tópicos se vuelvan virales.

La red social también informó que no permitirá que los usuarios utilicen software para realizar diversas acciones al mismo momentos, como dar “me gusta” o retuitear mensajes desde varias cuentas.

“Mantener a Twitter seguro y libre de spam es una prioridad para nosotros. Una de las infracciones de spam más comunes que vemos es el uso de múltiples cuentas y la plataforma de desarrolladores de Twitter para tratar de amplificar artificialmente o inflar la prominencia de ciertos Tweets. Para que quede claro: Twitter prohíbe cualquier intento de utilizar la automatización con el objetivo de publicar o difundir correo no deseado, y tal comportamiento puede dar como resultado una acción coercitiva”, detalló la empresa.

Today, we’re clarifying our rules on automation using multiple accounts, as well as removing any possible ambiguity created by our own implementations. Please read, and note the March 23, 2018 deadline.https://t.co/DDznLRjGvQ

— Twitter API (@TwitterAPI) February 21, 2018