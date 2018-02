Tweet on Twitter

HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anunció cuatro nuevas incorporaciones a su galardonado portafolio de smartphones Android™: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, el nuevo Nokia 6 y el Nokia 1. Cada nuevo smartphone ofrece como estándar la durabilidad y confiabilidad, y cumple con las expectativas de artesanía que se esperan de un teléfono Nokia, estableciendo nuevos puntos de referencia en materiales y diseño en toda la gama.

Fomentando su promesa de una experiencia Android pura, inteligente, segura y actualizada, HMD Global también anunció que se convertirá en el primer socio global en tener un conjunto completo de dispositivos seleccionados en el programa Android One de Google. El compromiso inquebrantable de ofrecer una experiencia de Android pura, segura y actualizada ha garantizado que los smartphones Nokia encajen perfectamente en el programa global.

Además de estos impresionantes nuevos smartphones con Android, el icónico Nokia 8110 se ha renovado, brindando conectividad 4G, aplicaciones que incluyen el asistente de Google, Google Maps, Búsqueda de Google, Facebook y Twitter, y el regreso del teléfono deslizante.

Android One

Tres nuevos smartphones Nokia – el Nokia 8 Sirocco, el Nokia 7 Plus y el nuevo Nokia 6 – se unen a la familia de Android One, ofreciendo una experiencia de software de alta calidad diseñada por Google. Cada teléfono se mantendrá actualizado con el paso del tiempo con las últimas innovaciones impulsadas por Inteligencia Artificial hasta el nivel más alto de seguridad de Google.

Con una instalación pura de Android, los smartphones Nokia vienen sin cambios innecesarios en la interfaz de usuario o procesos ocultos que podrían consumir la vida de la batería o ralentizarlos para que pueda disfrutar de su nuevo teléfono por más tiempo. Cada uno de los nuevos teléfonos viene con un número limitado de aplicaciones preinstaladas para que pueda obtener más espacio de almacenamiento, así como las últimas innovaciones que lo ayudan a mantenerse a la vanguardia del juego todos los días.

Al ser entregado con Android Oreo™ listo para usar, podrá disfrutar de las últimas funciones, incluyendo Picture-in-Picture para multitarea, aplicaciones Android instantáneas para descubrir y ejecutar aplicaciones más fácilmente, 60 fantásticos emojis nuevos y maximizando el uso de la batería con características como la limitación del uso de aplicaciones en segundo plano.

Cuatro nuevos smartphones Nokia Android

Nokia 8 Sirocco: una potencia ultracompacta para los aficionados

Inspirado en el rico patrimonio de diseño de los teléfonos Nokia, el elegante diseño y el estilo compacto del Nokia 8 Sirocco es la combinación ideal de trabajo artesanal preciso e innovación con propósito. El Nokia 8 Sirocco, ofrece potentes funciones de ensueño que incluyen Dual-Sight mejorada, óptica ZEISS y acústica cuidadosamente ajustada con audio espacial Nokia, es una potencia ultracompacta y nuestro smartphone más bello hasta la fecha.

Su acabado de vidrio curvado envuelve un marco de acero inoxidable de precisión para brindar una fusión de fuerza y belleza. Con tan solo 2 mm de grosor en el borde, el Nokia 8 Sirocco combina una pantalla curva de borde a borde pOLED 2K de 5,5 pulgadas con biseles más pequeños y curvas de cuerpo moldeadas para crear un perfil ultracompacto.

Su estructura de acero inoxidable es 2,5 veces más resistente que la serie 6000 de aluminio, y su 3D Corning® Gorilla® Glass 5 es lo suficientemente resistente como para soportar los golpes diarios de la vida. Lujosamente pesados y perfectamente equilibrados, se siente más seguro en sus manos gracias al mejor agarre que otorga el marco de doble pulido de acero inoxidable pulido.

Ahora podrá capturar cada detalle gracias a los sensores posteriores duales de Nokia 8 Sirocco con óptica ZEISS que combinan una cámara primaria gran angular ultra sensible para un rendimiento de poca luz y un sensor secundario de 13MP con zoom óptico de 2x. Y con el modo Pro Camera obtiene control manual completosobre cada imagen que tomes, ayudándote a capturar fotos como un profesional.

Nokia 7 Plus: el héroe insignia de todos

Hecho para que los creadores ofrezcan un contenido sorprendente, el Nokia 7 Plus tiene la pantalla, la potencia, el diseño y las características para que sea un verdadero héroe en nuestra gama de smartphones. Combinando hardware óptico innovador y algoritmos de creación de imágenes, el Nokia 7 Plus captura momentos en fotos que son fieles a la vida. Con la funcionalidad dual-sight mejorada, los sensores duales traseros con óptica ZEISS combinan con una cámara primaria de gran angular ultrafina de 12MP para un excelente rendimiento en condiciones de poca luz y brillo extra y una cámara secundaria de 13MP que brinda un zoom óptico de 2x para los momentos en que desearías estar más cerca.

Para permitirle capturar y disfrutar de más contenido durante más tiempo, el Nokia 7 Plus está respaldado por la potente plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon ™ 660. Ha sido optimizado e integrado para un máximo rendimiento y duración de la batería, incluso cuando está transmitiendo sus videos #Bothie en vivo en Facebook o YouTube. Optimizado para extraer cada pedacito de jugo de la ya poderosa batería de 3800 mAh, el Nokia 7 Plus ofrece una increíble duración de batería de hasta 2 días.

Su espalda ligeramente curvada y sus bordes delgados le brindan una experiencia de pantalla grande en un empaque cómodo y elegante. La pantalla Vivid de 6 pulgadas 18: 9 Full HD hace que el Nokia 7 Plus sea perfecto para navegar, consumir redes sociales, jugar y entretenerse con más contenido en el mismo ancho que un dispositivo de visualización tradicional de 5,5 pulgadas.

El Nokia 7 Plus estará disponible en una combinación de dos colores, negro/cobre y blanco/cobre.

El nuevo Nokia 6: nuestro galardonado teléfono cada vez mejor

Basándose en el éxito de su predecesor, el nuevo Nokia 6 incluye un rendimiento aún más potente y excelentes características nuevas en un cuerpo más compacto y duradero. Mas de 60% más rápido que su galardonado predecesor, ahora ofrecedual-sight mejorada, óptica ZEISS, carga rápida USB-C, una relación pantalla a cuerpo más compacta, audio espacial Nokia y Android Oreo™ puro, seguro y actualizado.

El nuevo Nokia 6 lleva el diseño de precisión artesanal al siguiente nivel al combinar un monocasco, hecho de un bloque sólido de aluminio de la serie 6000, con un proceso de anodizado y pulido de dos tonos de 11 horas. Y al unir una pantalla 2.5D esculpida con Corning® Gorilla® Glass resistente a los daños, el cuerpo compacto y refinado del nuevo Nokia 6 está hecho para durar.

Nuestros ingenieros han integrado la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon ™ 630 para ofrecer un rendimiento rápido y sin problemas junto con una gran duración de la batería durante todo el día. Disponible en tres combinaciones de colores pulidos: negro / cobre, blanco / hierro y azul / oro, así como dos configuraciones de ROM de 3GB RAM / 32GB, o ROM de 4GB RAM / 64GB.

Nokia 1: una completa experiencia de smartphone Nokia, accesible para todos

El Nokia 1 es un avance en la tecnología accesible, que entrega productos esenciales para smartphones con la calidad que se espera de un teléfono Nokia y un diseño refrescantemente familiar para los fanáticos de todo el mundo. Al brindar a más personas acceso a la tecnología, viene con Android Oreo™ (edición Go), una versión de Android optimizada para dispositivos con 1GB de RAM o menos. El Nokia 1 está diseñado para ser fluido y receptivo, con acceso completo a la Tienda Google Play™ para que pueda encontrar todas sus aplicaciones favoritas de WhatsApp, Facebook e Instagram así como de banca móvil, al tiempo que destaca las aplicaciones optimizadas para Android Oreo™ (Go edición).

Con el icónico diseño de Nokia en un empaque nuevo y novedoso, puede renovar su Nokia 1 gracias a las populares cubiertas Xpress-on, disponibles en una gama de colores vibrantes. Simplemente haga clic y desactívela en segundos para expresar su estilo personal con estas cubiertas intercambiables. Cada cubierta ha sido construida con la misma precisión y atención al detalle que la cubierta original del teléfono. Inherentemente coloreada, la resistente cubierta de policarbonato de dos tonos está lista para soportar golpes y caídas cotidianas con su diseño duradero.

El Nokia 1 estará disponible en Rojo Cálido y Azul Oscuro para los fanáticos de todo el mundo. Las cubiertas Xpress-on, que se venden por separado, están disponibles en Azul celeste, Gris, Amarillo y Rosado.

Para los originales: Nokia 8110 recargado

El legendario Nokia 8110 llega recargado, este teléfono con 4G viene completo con el emblemático diseño de deslizador curvo. Le brinda la oportunidad de desconectarse, divertirse y relajarse sabiendo que todos los elementos esenciales de su smartphone están allí cuando los necesita.

Con una interfaz familiar y fácil de usar, presenta una mecánica táctil intuitiva, con deslizamiento para responder y finalizar llamadas, así como un adictivo estilo de helicóptero que gira sobre su eje. Nokia 8110 viene con el diseño artesanal que espera de un teléfono Nokia, brindando durabilidad y confiabilidad como estándar. Nokia 8110 ofrece llamadas VoLTE nítidas y es perfecto para cualquiera que quiera un teléfono característico 4G o un teléfono complementario.

Con acceso a una tienda de aplicaciones, para sus aplicaciones favoritas como Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook y Twitter, envíe y reciba correos electrónicos o importe sus contactos y sincronice su calendario con Outlook y Gmail. Para que siga funcionando sin problemas, el Nokia 8110 presenta la plataforma móvil Qualcomm® 205. Y sí, viene con una versión renovada de Snake.

El Nokia 8110 estará disponible en dos colores vibrantes para elegir, Negro Tradicional y Amarillo Banana.

Florian Seiche, CEO de HMD Global, dijo: “Hace exactamente un año, comenzamos nuestro viaje con grandes expectativas de los aficionados y una gran responsabilidad de cumplir con el legado de una de las marcas más innovadoras de nuestro tiempo. Desde entonces hemos reintroducido íconos muy queridos, forjado asociaciones con amigos antiguos y nuevos, y hemos ofrecido nuestra experiencia de Android pura, segura y actualizada en todo nuestro portafolio de smartphones. El año pasado entregamos más de 70 millones de teléfonos Nokia”.

“A medida que ampliamos nuestro portafolio, siempre mantuvimos una visión: entregar teléfonos Nokia de gran calidad que cumplan con los valores que nuestros fanáticos esperan. Ha sido un momento estimulante y a medida que miramos hacia el futuro, planeamos aprovechar nuestro éxito ampliando nuestro portafolio y brindando a los consumidores una amplia gama de teléfonos Nokia en los que pueden amar, confiar y fiar”.

Juho Sarvikas, director de producto de HMD Global, dijo: “Hoy, estamos encantados de anunciar la expansión de nuestra gama con la presentación de cinco nuevos dispositivos, estableciendo nuevos puntos de referencia en el diseño de smartphones con Nokia 8 Sirocco y entregando nuestro smartphone más accesible hasta la fecha en Nokia 1”.

“A través de estos nuevos dispositivos, verán nuestro enfoque innovador de la ingeniería y nuestro sólido legado en imaginar la vanguardia en colaboración con ZEISS. Y ustedes reconocerán nuestro mejor diseño de materiales en su clase y el acabado distintivo de todo nuestro portafolio, que ofrece toda la fiabilidad y durabilidad que se espera de un teléfono Nokia”.

“Nos enorgullecemos de fabricar smartphones que aborden las necesidades del mundo real. Nuestro compromiso con Android puro, seguro y actualizado es fundamental para nuestra estrategia y los consumidores lo aman. Hoy, tomamos ese compromiso a un nivel más profundo al convertirnos en el socio principal para el programa Android One a nivel mundial, ofreciendo una experiencia avalada por Google”.

Pekka Rantala, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de HMD Global, dijo:“Un smartphone es un compañero cotidiano y algo en lo que las personas necesitan saber que puedan confiar. El año pasado, le prometimos a las personas que cumpliríamos todos los requisitos de una verdadera experiencia de teléfono Nokia y que estaríamos a la altura de la confianza que la gente tiene en la marca Nokia. Este año, estamos encantados de unirnos al programa Android One que refuerza nuestro compromiso con Android puro, seguro y actualizado y nos convierte en una opción natural. Hoy, con nuestro portafolio ampliado, creemos que cada consumidor puede elegir un teléfono Nokia en el que realmente pueda confiar”.

Jamie Rosenberg, vicepresidente de negocios y operaciones de Android y Google Play:

“Android One es nuestro programa de socios insignia, y este portafolio de nuevos smartphones Nokia representa nuestra mayor asociación hasta la fecha. Ahora, los usuarios de todo el mundo pueden encontrar el dispositivo perfecto para satisfacer sus necesidades, y saber que están obteniendo una experiencia de hardware y software de alta calidad que es inteligente, segura y simplemente increíble”.

Acerca de HMD Global

Con sede en Espoo, Finlandia, HMD Global Oy es el hogar de los teléfonos Nokia. HMD diseña y comercializa una amplia variedad de smartphones y teléfonos funcionales orientados a diversos consumidores y rangos de precios. Comprometidos con la innovación y la calidad, HMD es el licenciatario exclusivo de la marca Nokia para teléfonos móviles y tabletas. Para obtener más información, visite www.hmdglobal.com.

Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation. Android, Android One, Google y Google Photos son marcas registradas de Google LLC; Oreo es una marca registrada del grupo Mondelez International, Inc. Qualcomm y Snapdragon son marcas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos de Americas y en otros países. Qualcomm Snapdragon es un product de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. ZEISS y el logo ZEISS son marcas registradas de Carl Zeiss AG utilizadas bajo licencia de Carl Zeiss Vision GmbH.

