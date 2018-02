Hace unas semanas Google lanzó una nueva aplicación llamada Files Go, un servicio del que ya hablamos en su lanzamiento y que he estado probando en los últimos días para saber si esta aplicación es una buena solución a uno de los problemas de muchos smartphones en la actualidad como es el almacenamiento.

Hoy en día tenemos las clásicas memorias microSD con las que podemos incrementar la memoria interna de nuestro teléfono, pero muchas veces comenzamos a llenarlas de archivos innecesarios que hacen más lento el proceso de lectura y búsqueda de elementos, por lo que si quieres tener organizado tu almacenamiento interno Files Go es una de las mejores opciones a tener en cuenta.

Normalmente no suelo recomendar aplicaciones de este tipo por dos cosas; porque muchos smartphones Android de marcas como Samsung, Huawei o LG ya incluyen su propia solución, y segundo porque hay muchas aplicaciones que ya hacen este tipo de tareas, incluso hay administradores de archivos con los que podemos tener organizados los elementos del teléfono, sin embargo, no me he encontrado una opción sencilla, rápida, intuitiva y bien diseñada que puede usar prácticamente cualquier usuario.

Y es que Google Files Go hace un análisis inteligente para recomendarnos archivos que podríamos eliminar para ahorrar espacio, como pueden ser las imágenes de WhatsApp o Telegram, descargas, aplicaciones, etc. Y es que si nos ponemos a pensar, muchos de estos archivos no los utilizamos y solo ocupan espacio que bien podríamos requerir para otras cosas.

Ahora, en caso de que te hayas dado cuenta de que no necesitas los cientos de memes que tienes almacenados en tu teléfono, puedes mantener los que más te gustan, pues la aplicación permite seleccionar archivo por archivo para que puedas borrar solamente lo que necesitas.

Y al igual que pasa con los archivos, Files Go también te permite eliminar las aplicaciones que no utilizas, para ello basta con darle permiso a la aplicación para acceder a los datos de uso de tu teléfono, después te hará una recomendación de las aplicaciones que no has utilizado en las últimas semanas, de esta forma podrás ahorrar hasta varios GB de almacenamiento. El único problema aquí es que Files Go recomienda la desinstalación con base en el tiempo que no usas la aplicación, por lo que no te sorprendas si te recomienda que borres tu “launcher” o algunas otras aplicaciones de personalización que normalmente usamos poco pero que son muy importantes.

Así mismo, Google Files Go cuenta con un administrador de archivos para que puedas recorrer fácilmente por algunas carpetas del dispositivo. Este administrador de archivos peca de sencillo, pero también debo reconocer que es ideal para la mayoría de usuarios que normalmente suelen usar estas herramientas para buscar alguna imagen o video, pero si lo que quieres es una manera de copiar archivos entre carpetas o crear nuevas rutas pues esta no es la herramienta que necesitas, pero para ello hay decenas de aplicaciones en la Play Store.

Otra de las cosas que me ha gustado y que incluso es una función recientemente añadida a Files Go es que podremos abrir algún archivo directamente con la aplicación, es decir, tenemos la opción de visualizar una imagen, video o PDF directamente en Files Go, espero que más adelante se añadan más opciones como por ejemplo un editor de archivos PDF, pero por el momento se agradece este tipo de funciones.

Google Files Go está disponible para smartphones y tablets con Android, y también puede gestionar el almacenamiento de nuestra memoria microSD, que es una de las funciones más valoradas en los smartphones con Android.

Así que esta es una de las aplicaciones que recomiendo utilicen si están buscando una manera sencilla y rápida para gestionar el almacenamiento del teléfono, y como lo mencioné anteriormente, puede utilizarla cualquier usuario siempre y cuando su smartphone cuente con Android 5.0 Lollipop o superior.

Fuente