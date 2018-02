Por ahora es un rumor, pero igual nos hace ilusionar: Google estaría trabajando en un servicio de streaming de videojuegos, que podría funcionar a través de Chromecast o de una consola desarrollada por la empresa.

La información, publicada por The Verge, habla de un proyecto con nombre en código “Yeti”, que ofrecería un amplio catálogo de videojuegos al que se accedería por suscripción. Un “Netflix” para jugar.

¿Lo más práctico? No haría falta descargar los títulos o instalar nada: se jugaría directamente a través de Internet. Lo que todavía no está claro es que tipo de juegos ofrecería Google. Los más simples, compatibles con los teléfonos Android, tecnicamente ya se pueden jugar en un televisor a través de un Chromecast. La lógica indicaría que ofrezcan títulos más poderosos, para lo que quizás haga falta también mayor poder de procesamiento… o celulares de alta gama.

La oferta de juegos por streaming no es nueva: Sony lo ofrece con PlayStation Now y Nvidia con GeForce Now. No hay que confundir este tipo de opciones con otras parecidas pero diferentes. Microsoft, por ejemplo, ofrece el Xbox Game Pass, que permite bajar juegos de forma ilimitada por un abono mensual, pero los títulos tienen que ser descargados.

