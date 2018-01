La inteligencia artificial y el reconocimiento facial son dos de las tecnologías de las que más se va a hablar en los próximos años. Por ello, Googleha unido ambas para crear una herramienta muy curiosa: podrás comprobar si tuviste un doble al que pintaron en una obra de arte con solo hacerte un «selfie».

Se trata de una nueva función de la aplicación Google Arts & Culture, que permite a sus usuarios aprender sobre arte, acceder a fotografías, vídeos o manuscritos antiguos, así como reconocer trabajos con solo tomar una imagen o hacer visitas guiadas por museos en realidad virtual. Esta herramienta, en su versión en inglés, ha incorporado la posibilidad de que compares tu foto con esta extensa base de datos, arrojando distintos resultados con personajes retratados en estas obras.

This app is so cooool at https://t.co/yTU2Nc19iQ #GoogleArts pic.twitter.com/6NF8GwOUb3

Does this artwork look like me? Try with your own #selfie at https://t.co/JhFr1O4vsa #GoogleArts pic.twitter.com/r3ADdyyZdy

