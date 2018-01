Un automóvil eléctrico Tesla Model S se estrelló entre lunes contra un camión de bomberos en la ciudad estadounidense de Culver City, ubicada en el estado de California (EE.UU.). Según la prensa local, el conductor del vehículo eléctrico aseguró que viajaba en modo piloto automático.

Por su parte, los bomberos señalaron que el Tesla viajaba a una velocidad de 104 kilómetros por hora y que el golpe se produjo cuando su equipo trabajaba en la asistencia de un accidente en la autopista. Tras la colisión, la parte delantera del coche quedó casi totalmente destruida, mientras que el camión sufrió leve en su parte posterior. Por suerte, el accidente no ha dejado heridos.

El piloto automático de los coches de Tesla ya se llevó las culpas de otros accidentes. Citado por el portal Electrek, un portavoz de la empresa subrayó que este modo requiere la atención del conductor y “está destinado a ser utilizado únicamente con un conductor completamente atento”.

While working a freeway accident this morning, Engine 42 was struck by a #Tesla traveling at 65 mph. The driver reports the vehicle was on autopilot. Amazingly there were no injuries! Please stay alert while driving! #abc7eyewitness #ktla #CulverCity #distracteddriving pic.twitter.com/RgEmd43tNe

— Culver City Firefighters (@CC_Firefighters) 22 de enero de 2018