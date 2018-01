Tweet on Twitter

Apple ya está preparando una nueva actualización de iOS y en ella incorporará de nuevo sus mejoras de rendimiento para la batería, esas de las que los usuarios se han quejado porque suelen disminuir el rendimiento del teléfono, aunque eso sí, de ahora en adelante la empresa permitirá que los usuarios elijan si desean aplicarla o no.

En una entrevista con ABC News, Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, aseguró que la próxima versión de iOS en beta para desarrolladores que se lanzará el próximo mes continuará incluyendo su método para mejorar la vida de la batería, aunque ahora existirá la opción de deshabilitarla, en cuyo caso serán los usuarios los que decidirán correr el riesgo de paros inesperados o apagones mientras que la CPU y GPU mantienen su rendimiento completo.

Ya hace unas semanas en su carta de disculpa pública Apple había asegurado que la próxima actualización de iOS brindaría una mayor visibilidad a los usuarios sobre el estado de la batería del iPhone, lo que permitirá que ellos mismos confirmen si se está afectando el rendimiento de esta.

La nueva posibilidad de deshabilitar las mejoras de Apple para el rendimiento óptimo de la batería y el equipo permitirán que los usuarios puedan utilizar su iPhone a toda velocidad, aunque siempre sabiendo que se aumenta la probabilidad de que el dispositivo se apague de forma aleatoria si la batería es incapaz de proporcionar el voltaje suficiente.

Las llamadas técnicas de desaceleración de Apple funcionan en los teléfonos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE. Según la empresa el rendimiento de los equipos solo se reduce si el sistema determina que la batería se ha degradado, en cuyo caso esto puede significar una ralentización de hasta el 50 por ciento del equipo.

