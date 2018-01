Samsung ha marcado el calendario oficialmente: el 25 de febrero es el día que conoceremos el Galaxy S9 y S9 Plus.

Samsung presentará los Galaxy S9 y Galaxy S9+ el domingo 25 de febrero, un día antes del inicio del MWC 2018 de Barcelona. En la invitación al Unpacked 2018, la empresa promete “reinventar la cámara”.

¿A qué se refiere Samsung con eso? La última filtración mostraba que la cámara principal de los Galaxy S9 tendrá apertura variable. Será de 12 megapixeles y tendría la capacidad de alternar entre las aperturas de f/1.5 y f/2.4.

Con ello, la cámara podrá modificar la entrada de luz, una característica que mejoraría de manera considerable la calidad de las fotos tomadas en condiciones de baja luminosidad.

La apertura variable también permitiría que la cámara de los Galaxy S9 aplique el efecto desenfoque, una característica sobre la que Samsung juega en la invitación a los medios: el video termina con imágenes fuera de foco.

Por otro lado, la cámara sería capaz de grabar en modo Súper lento: 480 cuadros por segundo en resolución Full HD (ahora lo hace a 240 por segundo en resolución 720p).

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 25 de enero de 2018