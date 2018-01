Tweet on Twitter

Ming-Chi Kuo, analista de Apple KGI Securities que acumula un historial de predicciones precisas para los productos de Apple, estima que la producción de iPhone X tocará a su fin este verano, informa Apple Insider.

Ming-Chi Kuo agrega en su informe que el iPhone X no tuvo suficiente éxito de ventas en China. La falta de interés de los usuarios chinos en el nuevo modelo de teléfono parece estar vinculada al diseño de dispositivo, en particular, por la muesca negra que ocupa la parte superior de la pantalla, que crea la impresión de que la pantalla del iPhone X es menor que en el iPhone 8 Plus.

El analista predice que el final de la producción de iPhone X es más probable que la continuación de su producción con reducción del precio tras la llegada de su nueva versión iPhone X Plus. Asimismo, subraya que los modelos iPhone 6s y iPhone 7 aún son populares, lo que afecta positivamente a las ventas de Apple.

Para reemplazar al iPhone X, las nuevos funciones y tecnologías se trasladarán a otros modelos, especialmente al iPhone X Plus, poniendo fin a las inquietudes de los usuarios en relación al área de pantalla utilizable.

En su informe, el analista considera que Apple fabrique 18 millones de modelos en los primeros tres meses de 2018. Además, el especialista menciona la posible presentación de tres nuevos modelos de iPhone en otoño de este año que sustituirán el presente iPhone X.

