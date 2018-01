El 2017 ha sido un gran año para los videojuegos. Al lanzamiento de títulos como Horizon: Zero Dawn, Resident Evil 7 o Assassin’s Creed: Origins, se suman los exclusivos de la nueva consola Nintendo Switch como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pero 2018 tampoco se va a quedar atrás, y algunas grandes sagas tendrán esperadas secuelas en los próximos meses. Repasamos cuáles son los juegos que triunfarán el año que viene.

Red Dead Redemption 2

Imposible no comenzar esta lista con el que seguramente es el juego más esperado de 2018, Red Dead Redemption 2. Esta es una precuela del mítico Red Dead Redemption de Rockstar, y nos llevará de regreso al viejo oeste. Tras un par de retrasos, llegará en primavera de 2018 a PlayStation 4 y Xbox One.

God of War

El nuevo título de la saga clásica de PlayStation reinventará por completo la franquicia. Kratos ya no se encuentra en Grecia luchando contra los dioses del Olimpo, sino en alguna región nórdica enfrentándose a toda la mitología vikinga, con un estilo de juego nuevo y una historia que promete. Llegará en exclusiva a PlayStation 4 en 2018.

Kingdom Hearts 3

Han pasado más de diez años desde que llegó el último juego que mezcla un jRPG de Square Enix con los personajes de Disney. Kingdom Hearts 3 por fin llegará en 2018 a PlayStation 4 y Xbox One cinco años después de haber sido anunciado por primera vez, y contará con personajes de las películas de Pixar.

Pokémon para Switch

Imagen de Pokken Tournament.

No es 100% seguro que veamos llegar el primer Pokémon para Switch en 2018, pero si Nintendo nos ha enseñado algo en 2017 es que pueden presentar por primera vez un juego y lanzarlo el mismo año, no hacernos esperar mucho tiempo. Este será el primer juego completo de Pokémonpara consolas, siguiendo el estilo de los exitosos juegos para consolas portátiles de la compañía.

Days Gone

World War Z + Sons of Anarchy. Este nuevo juego de mundo abierto de Sony incluye oleadas de zombies rabiosos que corren a mucha velocidad y un motociclista de pandilla que debe sobrevivir a toda costa. No sabemos mucho de la trama del título, pero sí hemos visto cómo se jugará y luce brutal. Llegará en 2018 en exclusiva a PlayStation 4.

Dragon Ball FighterZ

FighterZ podría ser el mejor juego jamás creado basado en Dragon Ball, porque lleva los combates de la serie de Akira Toriyama al estilo 2D como cualquier juego de arcade clásico. Durante la beta del juego lo pudimos probar y queremos mucho más. Llegará el 26 de enero a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Metro Exodus

Exodus es la tercera entrega de la saga Metro, basada en una serie de novelas fascinantes que mezclan el horror con la ciencia–ficción. Originalmente la historia de este juego nos mantenía encerrados en los túneles del metro de Moscú, pero esta vez tendremos que salir a buscar un nuevo mundo y más sobrevivientes a la catástrofe nuclear. Llegará a finales de 2018 a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Crackdown 3

El nuevo juego exclusivo de Microsoft ha sufrido varios retrasos, pero parece que en 2018 sí lo veremos nacer. El título es de mundo abierto y permite a los jugadores destruir todo lo que se les antoje, incluso una ciudad completa. Tiene multijugador y llegará tanto a Xbox One como a PC.

Shadow of the Colossus

Una de las obras maestras de la época de PlayStation 2 regresará con un remake absoluto, no simplemente un retocado en “HD”. El juego de Fumito Ueda, creador de The Last Guardian, llegará el 6 de febrero a PlayStation 4 con gráficos nuevos y viéndose mejor que nunca, pero manteniendo la misma emoción que hace más de una década nos hizo sentir cazar colosos gigantescos.

Fire Emblem

Otra gran promesa de Switch para 2018. La saga de juegos de estrategia táctica Fire Emblem dará el salto a la nueva consola de sobremesa/portátil de Nintendo pronto, aunque todavía no han especificado cuándo será. Si te gustan los juegos de combate táctico por turnos al mejor estilo de Final Fantasy Tactics, esto es para ti.

Anthem

Anthem es el neuvo juego de BioWare, y luce prometedor. Sí, Mass Effect: Andromeda fue una completa decepción, pero esta vez el estudio está apostando por un juego cooperativo al estilo de Destiny, que se desarrolla en un universo de ciencia–ficción lleno de criaturas extrañas que podrás descubrir solo o con hasta dos amigos. Llegará en 2018 a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Metroid Prime 4

En 2017, durante un evento online propio de Nintendo, la compañía anunció dos juegos de la mítica saga de Samus Aran: Metroid: Samus Returns para 3DS y Metroid Prime 4 para Switch. El primero ya llegó, pero el segundo lo esperamos para 2018 y será la secuela de una de las franquicias más exitosas en la historia de la compañía.

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

El primer Ni No Kuni llegó desarrollado en conjunto con Studio Ghibli, la compañía detrás de las películas animadas de Hayao Miyazaki y compartía el mismo estilo de la animación y dibujos. La secuela, Revenant Kingdom,no cuenta con la presencia de Ghibli pero mantiene el mismo aspecto y promete ser uno de los mejores juegos RPG de 2018. Llegará el 23 de marzo a PlayStation 4 y PC.

Skull & Bones

Años antes de que 2017 nos regalará Assassin’s Creed Origins Ubisoft había lanzado Assassin’s Creed IV: Black Flag, y además de su genial historia de piratas había mejorado al máximo el sistema de combate por barcos de ACIII. Skull & Bones básicamente extrae las batallas navales de Black Flag y las convierte en un juego completo (con campaña y multijugador), y no podríamos estar más felices con esa decisión. Llegará a finales de 2018 a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Spider–Man

De los creadores de Sunset Overdrive para Xbox One, esta vez los estudios de Insomniac trabajarán en exclusiva para Sony con su nuevo juego de mundo abierto basado en Spider–Man. Lo que han enseñado hasta ahora del juego luce genial, mostrando al personaje balancearse entre los edificios con su telaraña y luchar contra un alud de enemigos al estilo de los juegos de Batman: Arkham. Llegará en 2018 solo a PlayStation 4.

Bonus: The Last of us Part II

FUENTE