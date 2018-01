Luego de un par de semanas con el teléfono más avanzado de Apple, en parte por problemas con el sistema Face ID, pero también por otras cosas. Le echamos un vistazo a las mayores molestias que causa el iPhone X y cómo solucionarlas.

Face ID parece demorarse

En realidad, quizás estás esperando un poco más de lo necesario. Cuando tocas o levantas el iPhone, o presionas el botón para despertarlo en el costado, ves un pequeño candado casi en el extremo superior de la pantalla. Después que te reconoce el rostro (en un segundo o dos) el candado se abre y permite hacer lo que quieres.

Pero en realidad no tienes que esperar a ver el candado animado que se abre. En mi experiencia, Face ID funciona más rápido que eso, lo que significa que puedes hacer un movimiento deslizante casi inmediatamente después de que la pantalla se activa. Quizás hay una demora de una fracción de segundo mientras Face ID termina su tarea, pero definitivamente elimina la “pausa del candado”.

Face ID no funcona cuando el teléfono está encima de una mesa

coofun-folding-qi-stand

En vez de colocar tu iPhone X horizontalmente sobre una mesa, ponlo en esta plataforma plegable de carga, que facilita un poco el funcionamiento de Face ID y además carga el aparato.

Coofun

El peor fallo de Face ID es quizás que no puedes abrir tu iPhone X cuando está colocado horizontalmente sobre una mesa, al menos no sin hacer un movimiento deslizante hacia arriba y esperar unos segundos a que puedas poner tu clave.

De otra manera, esto lleva a que te inclines sobre la pantalla y frunzas el ceño, es decir, que le pongas mala cara, lo que reduce las probabilidades de que el teléfono te reconozca.

Si pasas la mayor parte del tiempo sentado en un escritorio, hay un buen método para solucionar la situación y matar dos pájaros de un tiro: compra una plataforma Qi. Fíjate bien que no digo un cargador, en el que tienes que poner el teléfono horizontalmente, sino una plataforma para mantenerlo más o menos vertical. De esa manera puedes colocar el aparato de frente y así es mucho más fácil de activar.

También recomiendo una plataforma plegable, que puedes llevar cuando sales de viaje y que te da más flexibilidad para colocar el teléfono en el ángulo adecuado. Por ejemplo, esta plataforma plegable Coofun con Qi –-que en este momento cuesta US$17.29 en Amazon— tiene un diseño plegable, tres bobinas de carga (lo que significa que puedes colocar el teléfono de costado, si lo prefieres) y una calificación promedio de 4.1 estrellas.

Las notificaciones están ocultas

Otra molestia de Face ID es que no puedes ver las notificaciones de un vistazo, sino hasta después que el teléfono reconozca tu rostro.

Esto es una medida de seguridad, que viene activada de fábrica, y algunos dicen que es conveniente. Pero también puede resultar muy molesto.

Afortunadamente, es fácil de desactivar. Toca Configuración > Notificaciones > Mostrar Previsualización, y entonces escoge Siempre. Recuerda que después de esto las notificaciones siempre aparecerán con previsualización, incluso cuando el teléfono esté cerrado.

¡Extraño el botón de inicio!

¿Qué te parece un sustituto virtual? iOS ofrece esta opción desde hace mucho con AssistiveTouch, pero los usuarios del iPhone X la están usando más que los demás.

Esta prestación agrega un botón digital a la pantalla, que puedes arrastrar y colocar donde mejor te guste: en un ladito, en una esquina arriba, o abajo, donde estaba el botón físico original de antes.

Incluso mejor, puede realizar diferentes funciones en dependencia de si lo tocas una vez, dos veces, lo dejas presionado o usas 3D Touch. Una de estas funciones es un menú que puedes usar para llegar rápidamente a más funciones (como el Centro de Control, SOS y hacer una captura de pantalla).

Para activarlo, toca Configuración > General > Accessibilidad > AssistiveTouch, y enciéndelo. Para personalizar ese menú, toca Personalizar Menú Superior.

¡Extraño el conector de los audífonos!

wicked-audio-reach

El Wicked Audio Reach es un dispositivo de US$25 que agrega capacidad Bluetooth a tus audífonos con cable favoritos.

Wicked Audio

Bueno, este no es un problema específico del iPhone X; también lo tienen el iPhone 7 y el iPhone 8. Pero si no tuviste ninguno de esos dos modelos y llegaste al iPhone X después de tener un iPhone 6, la falta del conector puede resultar muy molesta.

Afortunadamente, no tienes que olvidarte de tus audífonos favoritos; Apple entrega un adaptador que te permite enchufar tus audífonos al puerto Lightning. Y como el iPhone X se puede cargar inalámbricamente, puedes usar ese adaptador a la vez que lo cargas.

¿Necesitas un lugar para colocar el adaptador para tenerlo siempre a la mano? Mira este este accesorio para el llavero. Normalmente, yo recomendaría comprar un par de adaptadores adicionales, en caso de que se te pierda, pero hay unos cuantos adaptadores con certificación MFi entre los clones que se ven en el mercado, en su mayoría con pésima calificación.

Por supuesto, hay otras opciones, como adaptadores Bluetooth para audio, audífonos compatibles con Lightning y otros. Entérate de lo que se ofrece en el mercado en esta reseña de alternativas al conector de audífonos (que se centra en el iPhone 7 pero que también sirve para el iPhone X).



¿Quieres hacer una captura de pantalla? ¿Reiniciar tu teléfono? ¿Cerrar un app? ¿Invocar a Siri? Buena suerte si quieres hacer alguna de esas cosas en un iPhone X. Claro que puedes, pero no como antes.

Para ello tienes que desaprender lo que has aprendido. Como ya no tiene el botón de Inicio, ciertas funciones han sido reasignadas o reubicadas. Esto es lo básico:

Apagar el teléfono: Mantén presionado cualquiera de los dos botones de control de volumen y el botón de activación durante unos dos segundos. El teléfono vibra dos veces y entonces sale en la pantalla un menú que incluye el antiguo método del control con deslizador para apagar el aparato. Aquí también encuentras la información de emergencia médica (Medical ID) y mensaje de emergencia (Emergency SOS).

Reiniciar el teléfono: Presiona el botón de subir el volumen, luego el de bajarlo, y entonces presiona y mantén presionado el botón de despertar el aparato hasta que aparece el logo de Apple. (Entonces dejas de presionar ese botón). Esta secuencia debes realizarla con rapidez.

Hacer una captura de pantalla: Presiona y suelta simultáneamente los botones de subir y bajar el volumen.

Invocar a Siri: Presiona y mantén presionado el botón de activar el teléfono durante unos dos segundos.

Cerrar apps: Haz un movimiento deslizante hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, pero mantén el dedo en su lugar durante unos dos segundos. Entonces puedes ver todas las aplicaciones representadas en un carrusel. Mueve el dedo hacia la derecha o la izquierda hasta que encuentres la que buscas, y entonces presiónala durante un segundo o dos. Entonces verás un icono rojo con una franja blanca; tócalo para cerrar ese app. Puedes repetir el procedimiento con cualquier otro app que quieras cerrar.

El dedo no me llega a la esquina de la pantalla

ninja-loop-red.jpg

El Ninja Loop facilita operar el iPhone X con ua mano.

Phone Loops

Esto es una molestia desde que el iPhone comenzó a crecer, por lo que Apple agregó la función de Alcance: un doble toque en el botón de inicio hace bajar el extremo superior de la pantalla casi hasta abajo, para que lo puedas tocar con el dedo gordo.

También me gustan mucho los Ninja Loops, que facilitan mucho operar un teléfono grande con una sola mano. Funcionan con casi cualquier cubierta y te permiten colocar tu teléfono horizontalmente (algo importante si lo quieres cargar inalámbricamente), a diferencia de la mayoría de las agarraderas. Cuestan solamente US$5 cada una. (Míralos en acción en este video de Ninja Loop).

No puedo usar mi montura magnética para el carro

Esta de verdad me molesta, porque este tipo de montura es, sin duda alguna, la más fácil de usar para colocar el teléfono en la pizarra o encima. (Y también son baratas: yo pagué unos $7 por mi montura WizGear).

Solamente tiene un problema: la placa magnética puede interferir con una de las mejores prestaciones del iPhone X, la carga inalámbrica..

Probé esta montura magnética Doca para el coche diseñada especialmente para el X, que lo carga mientras sostiene el teléfono con seguridad. Desafortunadamente, tuve problema para conseguir que funcionara adecuadamente. La “placa” (un objeto grande con discos de metal en las esquinas) que se coloca entre el teléfono y la cubierta, sobresale mucho en algunos casos, y el imán no es lo suficientemente fuerte para sostener el teléfono cuando usas una cubierta gruesa.



La carga nocturna no me deja dormir

zipkord-qi-charging-stand

Esta plataforma de carga Qi no es una molestia en tu mesa de noche.

ZipKord

La belleza de la carga inalámbrica ocurre de noche. Antes de irte a la cama, colocas el iPhone X sobre el cargador y listo, cero cables.

Sin embargo, no cometas el mismo error que yo: escoger un cargador Qi con luces LED. Tengo un cargador Seneo, por ejemplo, que tiene buen aspecto, pero cuenta con una luz circular azul que se enciende mientras el teléfono se carga, quizás no lo que quieras tener si pones el teléfono a cargar en tu habitación al irte a la cama, sobre todo si tienes el sueño ligero.

Mi consejo: escoge una plataforma de carga plana (o vertical) que no tenga luces LED o solamente una muy pequeña. (Algunos tienen LED que se apagan después de unos segundos). Me gusta esta plataforma de ZipKord, por ejemplo, que tiene un LED de poca intensidad que no destella ni se paga o enciende rítmicamente. Pero hay muchos otros, así que tienes que fijarte en la descripción del producto o las reseñas de otros usuarios para conocer detalles sobre las luces.

Esta es mi lista de lo que me molesta del iPhone X, y ahora envíanos las tuyas en los comentarios y las soluciones que has encontrado.

